Sarr, Matazo et Akliouche titulaires avec l'AS Monaco pour la réception de Reims ce dimanche

Monaco va tenter de faire tomber des Rémois invincibles depuis dix-matchs en Ligue 1, ce dimanche à domicile. Pour l'emporter et reprendre la troisième place du championnat, provisoirement perdue en début d'après-midi, suite à la victoire de Lens à Clermont (4-0), les Monégasques retrouvent des forces vives. Mais Guillermo Maripan et Mohamed Camara, de retour dans le groupe ce week-end, ne figurent pas dans le onze de départ.

Absent depuis trois rencontres à cause d'une blessure au genou, le défenseur central chilien est préservé. Il débute sur le banc et laisse Malang Sarr évoluer à côté d'Axel Disasi. Touché à la cheville et absent à Troyes dimanche dernier (2-2), le Malien n'apparaît pas sur la feuille de match.

Eliot Matazo fera donc à nouveau équipe avec Youssouf Fofana dans l'entrejeu. Malade et forfait dans l'Aube, Eliesse Ben Seghir a été laissé en tribune. Pour soutenir Wissam Ben Yedder en attaque, Maghnes Akliouche est relancé. Egalement revenu ce week-end après un souci au genou, Vanderson sera sur le banc. Ruben Aguilar lui a été préféré.

Le onze monégasque

Nübel - Aguilar, Disasi, Sarr, Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Golovin - Akliouche, Ben Yedder (cap.).