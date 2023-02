Salon Magic à Monaco: une Néerlandaise remporte l’impressionnant concours international de cosplayers

Ce rendez-vous fixé à 15h15 tapantes dans l’amphithéâtre Camille-Blanc, certains participants l’attendaient depuis quatre ans, date de la dernière édition de MAGIC en 2019.

Ce samedi alors que le salon reprenait du service – après trois annulations forcées par la pandémie – pour une sixième édition, le MAGIC International Cosplay Masters était l’acmé de cette première journée. Une douzaine de participants, venus d’Europe, du Japon, des États-Unis et d’Amérique du Sud avaient été sélectionnés pour s’affronter dans cette olympiade du déguisement. Mais déguisements de compétition pour confrontation aux allures de championnat du monde. Pas vraiment l’ambiance d’un Mardi gras…

Incarner des héros

Lady Lemon et Horo von Kaïda, les animatrices du concours de cosplay, déjà dans leurs personnages. J.-F Ottonello.

Pour celles et ceux hermétiques au genre, le cosplay (contraction anglophone de costume et play pour jouer) est une forme artistique où les participants incarnent des personnages issus des univers de la bande dessinée, de jeux vidéo, de films ou de romans. En somme, il s’agit pour monsieur ou madame tout le monde (une majorité de femmes d’ailleurs) de donner un peu de chair et d’os à des héros qui n’existent que sur le papier ou à l’écran. Et d’envelopper le tout dans un costume qui rendra l’illusion presque parfaite.

À l’image de Luis, alias Banana Cospboys, un Mexicain qui a ouvert le show grimé en une Catwoman plus vraie que nature. Tout en latex et talons hauts, avec une cravache pour le style, le concurrent a proposé une performance enlevée et acrobatique très réussie où sa combinaison noire a fait sensation. Le ton était donné.

Échange sympathique entre l’astronaute Thomas Pesquet et le cinéaste Mathieu Kassovitz, le genre de rencontres singulières que provoque MAGIC. J.-F Ottonello.

Deux règles communes à tous les engagés de la compétition: une minute trente seulement pour convaincre sur scène devant un public d’amateurs avertis. En livrant une performance "maison" où il faut avoir confectionné son costume, son décor, sa bande-son comme dans une pièce de théâtre.

Un hobbie qui prend du temps comme l’a confié une participante, arrivée en guerrière avec épaulettes clignotantes et costume taillé sur mesure pour recréer l’univers du jeu vidéo World of Warcraft. Elle a passé six mois à concevoir sa tenue pour le championnat monégasque. Et aucun concurrent n’était autorisé à porter avant son costume en public. Les performances au MAGIC devaient être exclusives.

Un autre participant, lui, avait choisi d’enfiler une armure de 22 kilos pour se glisser dans la peau d’un héros du Seigneur des Anneaux. Si certains peuvent douter que le cosplay est un art, il n’en est pas moins une discipline sportive.

Sakuraflor consacrée

William Simpson, storyboarder de Game of thrones a raconté son travail sur cette série iconique, à celles et ceux qui participent à un atelier qu’il animera encore ce dimanche à 14 heures. J.-F Ottonello.

Certains cosplayeurs font le choix de disparaître entièrement sous leur personnage. Masquant leur visage pour donner l’illusion qu’un personnage de dessin animé ou de jeu vidéo prend vie sur scène. À l’opposé, d’autres imaginent un univers, une chorégraphie pour amener l’atmosphère d’un personnage sur scène. Comme une participante qui a enchaîné sur scène les robes en broderie façon Sissi, se changeant à la manière d’un Arturo Brachetti.

Ou Meisha Mock, venue de Californie pour proposer son univers comme une allégorie de la nature avec pelisse et perruque dignes de l’Homme de Néandertal. À chacun son style et son incarnation.

Au final, après délibération, le jury d’experts composé de Reika, une référence du milieu, Rian Cyd, double champion du monde de cosplay – originaire d’Indonésie et vainqueur à Monaco en 2019 – et Nick Dudman, maquilleur star pour le cinéma ont choisi d’élire Sakuraflor, reine de l’édition 2023.

La Néerlandaise, chevelure rose et mains robotisées d’où s’échappent de la fumée s’était donné les moyens de remporter la compétition en Principauté. Les autres pourront retenter leur chance aux sélections l’an prochain.

Ambiance dans les couloirs du Grimaldi Forum. J.-F Ottonello.