Sa forme, les rumeurs sur son avenir, son enfance... Le gardien de l'AS Monaco Alexander Nübel se raconte à Nice-Matin

Blessé à la tête, vous avez manqué le déplacement à Lens. Comment vous sentez-vous?

Cela va beaucoup mieux. J’ai récupéré et je suis prêt à jouer contre Lyon.

Ce match est un choc de L1. La victoire paraît obligatoire pour rester en course pour la Ligue des champions...

C’est un bon adversaire et la victoire sera très importante, c’est certain. Ils ont gagné leurs trois dernières rencontres, y compris contre Marseille ce qui n’est pas rien. Je m’attends à un match à haute intensité et de haut niveau. Mais on est prêts, on a aussi performé en Coupe à Lens.

Comment sentez-vous l’équipe depuis l’arrivée de Philippe Clement?

Les premières semaines étaient difficiles. Le coach a voulu mettre en place de nouvelles idées de jeu et il a fallu s’adapter en équipe. Mais je crois que l’atmosphère est bonne. On est prêts à courir et à nous battre, on a très envie de bien faire et on l’a vu contre Lens. Il y a encore des progrès à faire mais c’est de bon augure pour les prochaines semaines.

Sur le plan personnel, la confiance est de retour...

Je me sens plus à l’aise après cinq premiers matchs où les performances n’étaient pas au niveau espéré.

"Mon style est peut-être ennuyeux, mais je ne pense qu'à l'efficacité"

Cela s’est vu à Montpellier, avec votre double parade...

C’était un beau sauvetage, peut-être le plus beau depuis mon arrivée ici. Mais lorsqu’on perd, comme ce jour-là, ce sont des arrêts que l’on oublie vite. Le premier était sur une frappe flottante, ce n’était pas facile. Le second (où il se jette dans les pieds de l’attaquant, NDLR) vient plus de l’école française qu’allemande (sourire). J’ai aussi un peu de chance, comme chaque gardien en a parfois. Mon style est peut-être un peu plus ennuyeux que celui des gardiens français, mais je ne pense qu’à une chose, l’efficacité.

D’où venait cette pression excessive que vous vous imposiez à votre arrivée?

Mes premières années chez les pros sont le point de départ. Elle a toujours été là depuis. J’ai toujours voulu bien faire et cela m’a rendu nerveux. J’avais souvent cette sensation. ça va beaucoup mieux aujourd’hui, je réussis à rester hermétique. Je me suis ressourcé grâce aux échanges avec ma famille J’ai appris ces deux-trois dernières années qu’il y avait beaucoup de hauts et de bas. Les attentes ont toujours été grandes. C’est le cas depuis Schalke et elles furent encore plus importantes quand je suis parti au Bayern. C’est pareil à Monaco. Je les comprends.

Quelle note donneriez-vous à vos six premiers mois?

6 ou 7/10. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je peux progresser : ma relation avec mes coéquipiers, la direction de ma défense ou l’explosivité sur les premiers appuis. Je vais m’améliorer avec le nouvel entraîneur des gardiens (Frédéric De Boever).

Que vous a-t-il apporté?

J’aime ce qu’on fait ensemble. Les entraînements sont plus intenses. On travaille beaucoup sur l’aspect physique, on court plus. On essaie de s’adapter aux situations de match. Dans les buts, on court 5 à 6 km par rencontre et il faut rester concentré constamment. On met l’accent là-dessus pour réaliser des parades le moment venu. On parle et on analyse beaucoup les datas après chaque entraînement. C’est très intéressant. Plus que ma découverte de la France ou de la Ligue 1, c’est ma relation avec le coach et le coach des gardiens qui influence ma manière de jouer.