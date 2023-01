Rudi Garcia espère que Cristiano Ronaldo va "retrouver le plaisir de jouer"

"La seule chose que je souhaite pour Ronaldo c'est qu'il retrouve le plaisir de jouer et le sourire parce ces derniers mois entre Manchester, l'équipe nationale et puis au niveau privé il n'a pas eu que des moments faciles", a déclaré Rudi Garcia à la presse française juste après être monté à bord d'un Prodive Hunter et avoir rencontré le pilote Sébastien Loeb.

"S'il retrouve le plaisir de jouer ça sera déjà un objectif d'atteint", a ajouté l'entraîneur qui trouve "top" d’accueillir ce "formidable athlète".

Ronaldo, quintuple ballon d'or, s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien pour des émoluments estimés à 200 millions d'euros sur la durée de son contrat.

Dans le club jaune et bleu, Ronaldo côtoiera notamment le gardien colombien David Ospina et le milieu brésilien Luiz Gustavo, anciens pensionnaires de Ligue 1.

Avec ce gros coup, Al-Nassr entend donner un sérieux coup de fouet à une équipe fondée en 1955.

Ronaldo débarque à Ryad quelques semaines après son élimination avec le Portugal en quarts de finale du Mondial au Qatar et son arrivée a relancer les critiques de "sportswashing", une tentative pour le régime conservateur dirigé par le prince Mohammed ben Salmane de faire passer au second plan les critiques sur son bilan en matière de droits humains.