Ruben Aguilar prolonge d’une saison avec l’AS Monaco

À 29 ans, l’international français (il compte une sélection en novembre 2020) joue régulièrement depuis l’arrivée sur le banc de Philippe Clement en janvier dernier.

Il avait connu quelques difficultés à la fin de l’ère Niko Kovac. Le Croate l’utilisait peu et le natif de Grenoble se sentait bridé par ses consignes.

L’ancien Montpelliérain compte 100 matchs officiels avec l’ASM depuis son arrivée en 2019. Il va encore pouvoir apporter son vécu aux jeunes du groupe.

"Je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein de l’AS Monaco et de m’inscrire un peu plus dans le temps avec le club, que je remercie pour la confiance qu’il m’accorde, a réagi Aguilar sur le site de l’ASM. J’entame ma quatrième saison ici et j’ai toujours la même volonté d’apporter mes qualités et ma motivation au groupe."