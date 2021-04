Ruben Aguilar et Sofiane Diop font leur retour dans le groupe de l'AS Monaco pour la réception de Dijon

Troisième de Ligue 1 à sept et quatre points de Lille et Paris, vainqueurs à Metz (0-2) et à Strasbourg (1-4), l’ASM tentera de suivre la cadence du leader et son dauphin, face à une lanterne rouge à la dérive (aucune victoire en 2021).

Pour centre rencontre, Niko Kovac a convoqué 21 joueurs.

Willem Geubbels termine sa réathlétisation et il n’a pas été appelé par l’entraîneur croate. Radoslaw Majecki, Florentino Luis et Pietro Pellegri, eux, ont été écartés par choix.

Gardiens: Lecomte, Mannone.

Défenseurs: Badiashile, Maripan, Sidibé, Disasi, Aguilar, Henrique, Ballo-Touré, Matsima.

Milieux : Golovin, Fabregas, Diop, Diatta, Fofana, Gelson, Matazo, Tchouaméni.

Attaquants: Ben Yedder, Volland, Jovetic.