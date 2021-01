RTL se déplace pour un direct à Monaco, Didier Deschamps invité de l’émission d’Ophélie Meunier

Fait peu banal pour elle: l’équipe RTL est venue à Monaco pour une heure d’émission en direct au Méridien Beach Plaza Hotel de Monaco.

Mais la vedette de Journal inattendu méritait bien le déplacement. Durant une heure, Ophélie Meunier a échangé avec Didier Deschamps, rédacteur en chef d’un jour.

"Lorsque les personnalités que nous souhaitons inviter ne peuvent pas se déplacer, nous allons vers elle", explique la journaliste.

L’ex-entraîneur de l’ASM Football Club, résident cap-d’aillois depuis de nombreuses années, a parlé franc en brossant d’abord son portrait, puis en rappelant l’opération "pièces jaunes" dont il est le parrain pour la troisième année, et enfin en évoquant les difficultés actuelles du football.

Il a également choisi d’inviter Matt Pokora et Vianney. Et en fin d’émission, il a reçu "une belle surprise" des mains de Robert Ley, vice-président de l’‘International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) : le trophée du meilleur sélectionneur du monde.

Didier Deschamps a également été élu meilleur sélectionneur de la décennie derrière Joachim Löw.

Celui qui a "toujours privilégié le nous" s’est réjoui de cette récompense, mais avec mesure. "Évidemment ça fait plaisir. Mais j’estime que le plus important c’est ce qu’il y a devant moi. Notre réussite passe par celle des joueurs. Un entraîneur ou un sélectionneur n’est rien sans être très bien accompagné."

Et quand Ophélie Meunier lui demande quel est le secret de sa réussite, Didier Deschamps évoque "l’esprit collectif".

"Une cause qui me tient à cœur"

Mais ce qui a motivé la journaliste, en tout premier lieu, à inviter le sélectionneur, c’est son engagement dans l’opération Pièces jaunes, présidée depuis 2019 par Brigitte Macron qui a succédé à Bernadette Chirac.

Depuis 1994, des projets sont montés dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents. "C’est une cause qui me tient à cœur et qui véhicule des valeurs qui me sont chères. J’ai bien conscience d’être un privilégié. Les enfants sont des exemples de courage et de générosité. Ils ne se plaignent jamais. Je suis émerveillé de les voir. J’appelle à la solidarité de tous. La force collective est toujours plus puissante que la force individuelle."

Et hors micro, Didier Deschamps explique qu’il sera demain avec la Première Dame pour être aux côtés des jeunes malades.

L’occasion a également été donnée à Ophélie Meunier de dévoiler en exclusivité le nouveau slogan de l’opération devenue cette année tirelire numérique: "Le pouvoir des pièces jaunes est encore plus grand sans les pièces jaunes."

"La situation avec les droits télé est très compliquée"

Mais la journaliste, également passionnée de football, a échangé sur le contexte actuel du sport, entre le fiasco Médiapro et la pandémie. "Avec cette difficulté supplémentaire des droits télé, j’espère que le football français pourra rester dans la course, s’inquiète le sélectionneur. Ça dépend des diffuseurs. La situation est très compliquée."

En attendant, alors que le variant anglais de la Covid-19 inquiète le monde, il prépare l’Euro 2021, sans garantie quant aux conditions d’organisation. "Le format est prévu avec les jours et les horaires des matchs."

Le rendez-vous de la 16e édition du Championnat d’Europe des nations est fixé du 11 juin au 11 juillet 2021.