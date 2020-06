RÉTRO. Ces cinq raclées historiques données par l’AS Monaco

Oui, le Super Depor de l’époque, celui de Molina, Naybet, Mauro Silva, Valeron et Tristan. La meilleure défense de Liga prend l’eau de toutes parts face à la vivacité des attaquants de la Principauté. Rothen, Giuly et Plasil, tous buteurs, se régalent autour de Prso. 5-2 à la mi-temps, 8-3 au final. Le match, conclu par un dernier pion d’Edouard Cissé, peut entrer dans la légende.

Quinze jours plus tôt, l’ASM de Didier Deschamps s’était inclinée 1-0 au Riazor. "Après l’aller, on était un peu revanchard et on voulait montrer qu’on pouvait hisser notre niveau de jeu à la hauteur de celui de la Ligue des Champions. On en rêvait et c’est fabuleux", déclarait après la rouste Ludo Giuly.

Cette saison-là, Monaco marchait sur l’eau en C1 et n’avait baissé pavillon que contre le Porto de Mourinho en finale, à l’issue d’une fantastique épopée.

3. 8 décembre 2003, La Corogne-Monaco: 0-5

Quelques mois après ce 8-3 inoubliable, l’ASM retrouvait La Corogne en phase de poules de la Ligue des Champions. Et l’humiliait à nouveau! Mais cette fois en Galice (0-5). Depuis, là-bas, on est allergique au rouge et blanc...

Ce match était capital pour l’ASM de Deschamps puisque, lors de cette dernière journée, une défaite (voire même un nul), conjuguée à une victoire de Liverpool contre l’Olympiakos, éliminait l’ASM de la C1.

Mais, déjà éliminés avant la rencontre, les Espagnols ne faisaient guère illusion et la bande à Patrice Evra menait déjà 3-0 à la mi-temps grâce à Chevanton, Givet et Saviola. Maicon et Adebayor enfonçaient le clou après la pause (0-5) et l’ASM terminait premier de sa poule.

L’aventure s’arrêtera en 8es de finale face au PSV Eindhoven (0-1, 0-2).

4. 1er octobre 2016, Metz- Monaco: 0-7

L’année du dernier titre de champion de France, le Monaco de Jardim était, parfois, impressionnant de facilité. Comme ce jour d’automne à Saint-Symphorien (9e journée) où l’escouade de la Principauté se régalait sans donner l’impression de forcer.

16 tirs, 11 cadrés, 7 buts marqués, aucun encaissé. Lemar, Germain, Bernardo Silva avant la pause puis Fabinho, un doublé de Carrillo et Boschilia ont été les buteurs de cette rencontre.