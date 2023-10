Reims-Monaco: Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun titulaires

Pour ce choc face aux Marnais, 4es à 1 point des Monégasques, Adi Hütter a reconduit le 3-4-1-2. Il associe à nouveau au coup d'envoi le duo Balogun-Ben Yedder. Ce qu'il avait fait, avec réussite, lors du succès face à Marseille le week-end dernier (3-2). L'international américain (4 sélections, 2 buts) va vivre des retrouvailles avec Reims, le club où il avait claqué 22 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Pour animer son attaque, Hütter a choisi un meneur de jeu, Golovin. Le Russe est de retour de suspension. Auteur de deux buts et d'une passe décisive face à l'OM, Akliouche démarre sur le banc.

Vanderson blessé au genou, l'Autrichien a placé Diatta piston droit. Le Sénégalais n'avait plus débuté un match de Ligue 1 depuis le 7 mai à Angers.

Pour rappel, Henrique et Embolo (genou), ainsi que Salisu (pubalgie) sont absents. Ben Seghir (en reprise) l'est aussi.

Lienard a été laissé à la disposition du groupe Elite et Gelson ne fait plus partie des plans du club.

Le onze monégasque:

Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs - Golovin - Balogun, Ben Yedder (cap.).