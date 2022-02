Réduite à dix, l'AS Monaco sauve un point à Bordeaux après son nul 1-1

Deux points de perdus, mais un de gagné au courage.

Passée au travers de sa première mi-temps et menée 1 à 0 après un but d'Oudin, l'ASM a eu le mérite d'égaliser en infériorité numérique en seconde période, grâce à un but chanceux de Gelson.

Nübel a permis de conserver cet avantage en détournant une frappe de Hwang et Caio a sauvé sur sa ligne une tentative de Mensah.

Avec 38 points, Monaco reste sixième de Ligue 1, mais à six longueurs de la troisième place détenue par l'OGC Nice. Ce nul ne satisfait pas non plus Bordeaux, toujours lanterne rouge du championnat.