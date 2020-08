Recrudescence des cas de coronavirus en L1: le protocole médical "ajusté cette semaine"

"A deux semaines et demi de la reprise des championnats, la LFP est extrêmement attentive à la situation médicale et sanitaire. (...) Établi pour la reprise des entraînements et les matchs de préparation, le protocole médical doit être ajusté cette semaine pour communiquer aux clubs les derniers arbitrages pour la reprise des championnats", a déclaré la Ligue de football professionnel.

Le RC Strasbourg a annoncé mardi la détection de 4 nouveaux cas de Covid-19 parmi ses joueurs, portant à neuf le nombre de joueurs contaminés.

Le Racing, qui avait déjà annulé une rencontre amicale samedi contre Nancy, la journée des supporters dimanche au stade de La Meinau et un autre amical mardi contre Dijon, a renoncé à un 3e match de préparation initialement programmé samedi contre Reims.

Montpellier, qui a joué un match amical la semaine dernière contre Strasbourg, a découvert lundi un cas potentiel dans son effectif et a aussi annulé son match de préparation contre Marseille prévu mercredi.