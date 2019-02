Radamel Falcao, 4e meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco: retour en chiffres sur sa carrière sur le Rocher

Radamel Falcao est un buteur fascinant. Depuis dimanche, il est entré un peu plus dans l’histoire de l’AS Monaco. En égalisant à la 90’ à Montpellier (2-2), il est revenu à auteur d’Ikpeba, au 4e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’ASM, avec 77 réalisations.

Désormais, le podium (Dalger 89 buts, Cossou 115 et Onnis 223) n’est plus qu’à douze longueurs. Pour l’occasion, Nice-Matin a décortiqué l’aventure du Colombien sur le Rocher et passé au crible l’ensemble de ses buts sous le maillot à la Diagonale.

13

Le natif de Santa Marta a intégré 13 penalties à sa collection de pions sur le Rocher. Il a également balancé deux coups francs directs dans les filets adverses.

72

Ce chiffre ne viendra pas entacher sa réputation de renard des surfaces. Sur ses 77 réalisations, le buteur de 33 ans a planté 72 fois dans la surface de réparation (23 dans les six mètres)

16

Le Colombien a scoré seize fois de la tête. Son but le plus marquant est sans aucun doute sa tête plongeante inscrite face à City, le 27 février 2017, en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (défaite 5-3).