Rachat par Ratcliffe, mercato, avenir de Vieira... On fait le point sur la situation de l’OGC Nice

Alors que se profile la reprise de l’entraînement dans moins d’une semaine, l’OGC Nice dispose d’une visibilité limitée en raison du processus de vente dans lequel il est empêtré depuis maintenant plusieurs semaines.

En ville, la canicule fait beaucoup parler, mais l’éventuel rachat du club par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe reste le sujet préféré des supporters niçois qui n’en peuvent plus de ne pas savoir.

"Alors, c’est fait ou pas?" est la nouvelle réplique à la mode, sans que personne (ou presque) ne puisse répondre à cette interrogation qui crispe même les salariés du club plongés dans l’incertitude depuis la fin de saison.

1. ça discute toujours

Entre les propriétaires sino-américains et le clan Ratcliffe, le contact n’est pas rompu. Les avocats ont pris les choses en mains et un dénouement - l’officialisation de la vente donc - ne serait plus très loin.

2. boycott de la campagne d'abonnement

En attendant, l’état-major niçois tente de garder le cap, même si la campagne d’abonnement, dont les chiffres sont loin d’être catastrophiques, est toujours boycottée par les Ultras de la Populaire Sud qui représentent le plus gros contingent dans les tribunes de l’Allianz Riviera.

Ces membres n’envisagent aucune autre issue que le basculement sous pavillon britannique de leur club.

3. reconstruction de l'effectif

Lundi matin, pendant que Mickaël Le Bihan et Ignatius Ganago rejoignaient le groupe des "blessés de longue date" sur les terrains, Patrick Vieira, lui, reprenait ses quartiers au centre d’entraînement après trois semaines de vacances bien méritées.

En compagnie de Gauthier Ganaye, Gilles Grimandi et Mathieu Louis-Jean, le coach niçois travaille à la reconstruction de son effectif, valide le départ de ceux sur qui il ne compte plus et espère voir débarquer une voire deux recrues avant la fin de semaine.

4. Patrick Vieira dans la short-list de Newcastle?

Selon la presse britannique, Vieira ferait partie des entraîneurs susceptibles de prendre la relève de Rafael Benitez à Newcastle, au même titre que Mikel Arteta, Gennaro Gattuso et José Mourinho.

L’ancien capitaine des Bleus, qui n’a pas raté sa première saison sur un banc en Europe et dispose encore de deux années de contrat, a toutefois toujours affirmé qu’il ne se voyait pas quitter la Côte d’Azur cet été.