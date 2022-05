"Qu'ils restent chez eux": Christophe Galtier a réagi au chant détourné des supporters niçois

Christophe Galtier n'a pas été tendre en conférence de presse. "Je n'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Au nom de mon vestiaire, de mon staff, de mes joueurs, je présente mes excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. "



Le coach niçois n'a pas attendu d'être relancé pour enchaîner. "Ces personnes, elles n'étaient pas beaucoup mais elles n'étaient pas que trois. Et si elles veulent venir au centre d'entraînement je leur dirai la même chose. On dit que les tribunes sont le reflet de notre société. Si c'est ça notre société, on est dans la merde. (...) J'ai entendu ce qui a été dit à l'encontre de Stéphanie Frappart, jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas elle qui nous a fait perdre la finale."



Christophe Galtier a fini son point presse en s'adressant aux concernés: "C'est surréaliste, je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux si c'est pour insulter des morts ou envoyer des bouteilles. On gagnera sans ces personnes-là."

Recueilli par V. S.