Qui est Thiago Scuro, le directeur du football de l’AS Monaco qui entre en fonction ce samedi?

Il débute son contrat officiellement ce samedi, et posera ses valises en Principauté ce week-end, mais Thiago Scuro ne sera pas intronisé en douceur. Le nouveau directeur du football de l’AS Monaco patientera avant de faire du tourisme. L’actualité de son nouveau club et le mercato tendu qui l’attendent vont l’occuper jour et nuit. Même s’il va recevoir pendant plusieurs semaines le soutien de Paul Mitchell, son prédécesseur et l’homme qui l’a choisi. À deux jours de la reprise à La Turbie, il doit entériner le choix du successeur de Philippe Clement, limogé de son poste d’entraîneur le 4 juin (l’Autrichien Adi Hütter tient la corde). Alors qu’il a signé un contrat de trois ans de source brésilienne, il lui faudra aussi gérer un mercato complexe et relancer une équipe qui s’est crashée la saison passée (6e place de L1 et privée de coupe d’Europe). Avec Youssouf Fofana et Axel Disasi qui rêvent d’Angleterre et qu’il faudra vendre au juste prix puis remplacer.

Méconnu, le Brésilien de 42 ans aura besoin de courage pour gérer ses premiers dossiers. Ça tombe bien, l’ex-homme fort du Red Bull Bragantino n’en est pas dépourvu, si l’on en croit José Carlos Brunoro, l’homme qui l’a lancé dans le milieu en 2004 à Audax. "Il a une expérience supérieure à ce que son âge peut laisser penser, jure son mentor. Il a déjà vécu de nombreux projets et d’après ce que je sais de lui, il s’adaptera dans n’importe quel club. Il va donner à Monaco une identité propre."

L’actuel directeur sportif du FC Zinza, club de 3e division de l’État de Rio de Janeiro, a très vite cerné les qualités de son cadet. "Dès nos premiers contacts, j’ai su que son monde dépasserait les frontières du Brésil, lance celui qui a recruté Rivaldo et Roberto Carlos à Palmeiras dans les années 90. Je ne suis pas surpris de son succès. Au Brésil, j’ai créé les cours de gestion sportive et il était l’un de mes meilleurs élèves. Monaco, c’est une bonne opportunité. Je suis certain que ce sera une réussite pour lui et le club."

Étudiant doué et curieux, sûr de ses forces, Scuro marque ceux qui croisent sa route. Celui qui a contribué à l’essor de Bragantino, qu’il a porté jusque dans l’élite, est en mission. Ambitieux, il construit sa carrière et il a gagné une légitimité qui lui permet le grand saut vers l’Europe. Pour lui, Monaco et le Vieux continent incarnent "un rêve", comme il l’a confessé le 25 juin, lors de sa conférence de presse d’adieux. Cette chance offerte par l’ASM, peu de Brésiliens l’ont.

"Il a un plan de carrière tout tracé. Il s’est préparé à ce football moderne et européen", affirme Stéphane Darmani, correspondant de Canal + au Brésil. "Il connaît les rouages du foot et sait très bien choisir ses mots, complète Rodrigo Seixas, journaliste au Correio de Atibaia, quotidien qui couvre l’actualité de Bragantino. Il a beaucoup étudié le marketing et la gestion sportive."

"Il a toujours cherché à s’améliorer. Il ne s’est pas contenté de ce qu’il savait, apprécie Brunoro. Il a suivi des cours à l’étranger, au Brésil ou à la FIFA. Et cela lui a permis de développer plusieurs qualités. Il ne s’intéresse pas qu’aux pros mais aussi au travail à mener avec les jeunes. Il est très compétent dans la planification d’un projet à long terme. Mais sa meilleure qualité, c’est l’humain. Il se préoccupe du bien-être des joueurs. Il veut savoir d’où ils viennent, leurs origines, leur vie familiale. Il absorbe les problèmes."

Le meilleur directeur sportif d’Amérique du Sud (en 2022) a révélé des espoirs. "Sous son mandat, Bragantino a fait émerger des profils pour l’équipe nationale avec Claudinho (élu meilleur joueur de D1 et vendu au Zénith pour 15 millions d’euros), Artur ou Leo Ortiz", rappelle Rodrigo Almonacid Amaya, journaliste pour l’AFP au Brésil. "C’est même le parrain du fils de Claudinho", dévoile Darmani.

Au Brésil, Scuro n’a pas seulement séduit par ses diplômes et son aisance dans les relations humaines. Cet adepte d’un football intense s’est également illustré en fin négociateur. S’il "ne s’attarde pas sur les détails des contrats (Seixas) ", "il ne vend pas facilement et négocie autant qu’il le peut", reprend le journaliste du Correio de Atibaia. Pour Darmani, ses atouts ne le privent pas de lucidité sur ses manques. "Il a un œil sportif, ce n’est pas qu’un gestionnaire, mais il a conscience de ses limites sur la partie foot, décrypte le correspondant de Canal. Ce n’est pas un ancien joueur donc il sait s’entourer. Il s’appuie sur ses scouts et prend les avis de tout le monde dans le recrutement. Ce n’est pas quelqu’un qui fonctionne seul."

Proche de la mentalité européenne, il l’a importée au Brésil pour en faire sa norme. Dans un championnat qui fait sauter les coachs comme des bouchons de champagne, il a osé le contre-pied. "Depuis que Bragantino est monté en première division en 2020, le club n’a connu que trois entraîneurs (hors intérimaires, NDLR), précise Seixas. Seul Palmeiras en a moins usé sur cette période, parmi tous les clubs passés par la Serie A (la D1)."

"Il revendiquait le fait de prendre des décisions techniques plus que politiques, celles généralement prises dans le football brésilien", abonde Almonacid Amaya.

À Bragantino, malgré ses succès, tout n’a pas été simple pour l’Italo-Brésilien. Il a dû composer avec quelques critiques. Il s’est vu reprocher le recrutement de joueurs moins performants par les supporters, quand certains journalistes ont pointé des rapports financiers qui manquaient de transparence. Un dernier grief qu’a toujours combattu Scuro. "Il a parfois eu des attitudes arrogantes qui ont pesé contre lui, mais on a été très surpris par ces critiques", assure Seixas.

"À Cruzeiro (2015-16), il avait déjà montré sa capacité à faire face à la pression tout en continuant à défendre ses convictions", ajoute Almonacid Amaya.

"Au Brésil, c’est difficile de faire sans les critiques, le défend Brunoro. Pour un dirigeant, elles sont très fortes. Mais il a encaissé et il est prêt à faire face à toutes les situations."

Monaco va lui en donner l’occasion.