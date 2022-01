Qui est Philippe Clement, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco

Dresser le portrait de Philippe Clement revient à contempler une montagne de louanges. Depuis ses débuts sur un banc en 2011, sa trajectoire s’est voulue linéaire. Il a assuré le maintien de Beveren (2017) puis remporté trois titres de champion à Genk (2019) et à Bruges (2020, 2021).

Dans la Venise du Nord, sa maison, il a tout connu: coach des Espoirs, adjoint, intérimaire puis entraîneur principal. Et partout, le Flamand a conquis les cœurs.

"Il est fou de foot et travaille jour et nuit, présente Georges Leekens, dont Clement était l’adjoint à Bruges en 2012. Je le voulais déjà à mes côtés quand il coachait les Espoirs. Il est moderne et toujours intéressé par de nouvelles choses. C’est un perfectionniste qui m’a apporté sur la gestion de la data. Quand des coachs font du cinéma, ce n’est pas son cas. C’est un entraîneur de haut niveau, il n’est pas là pour s’amuser."

L’ex-milieu international (38 capes, 1 but) n’était pas un esthète sur le pré, mais il a construit sa carrière sur son intelligence et un physique hors pair. Une vision qu’il partage désormais avec ses hommes. "Joueur, c’était une force de la nature. Il courait sans limite et cela rejaillit sur le jeu de ses équipes, développe Christophe Franken, chef de la rubrique football au quotidien La Dernière Heure. Il propose un jeu hyperactif et généreux vers l’avant. C’est la mode allemande, avec de l’intensité et du pressing."

Exigeant sur le plan athlétique, il s’est démarqué par ses ambitions dans le jeu. "Il met des joueurs à des positions de départ mais ensuite cela bouge beaucoup. Dans ses équipes, on remarque que les buts viennent de partout. Ce n’est pas nécessairement l’attaquant qui marque le plus", reprend Franken.

Mais l’Anversois n’est pas qu’un bourreau de travail. Ses prises de parole réfléchies marquent aussi les esprits. "Ses consignes sont claires. Il est pédagogue. Même s’il a du caractère et sait ce qu’il veut. Quand il parle, c’est toujours de manière positive", loue Benoît Poulain, défenseur qui l’a vu débuter comme adjoint à Bruges. Dieumerci Ndongala abonde. "Il est porté sur l’humain. Il aime bien avoir de petites attentions pour ses joueurs, savoir comment ça se passe à la maison, comment on se sent mentalement."

L’attaquant de la République Démocratique du Congo évoque "le meilleur coach de sa carrière". Un homme avec lequel il a remporté la Jupiler League à Genk et qui l’a transcendé. "Il m’a donné l’envie de devenir entraîneur, raconte le trentenaire. Il met beaucoup de détermination dans ses causeries. Il est sûr de lui et il transmet cette confiance au groupe."

Un collectif qu’il chérit comme un trésor. "Il ne veut pas être la star. Pour lui, la vedette, c’est l’équipe. Il a l’esprit de famille", insiste Leekens, qui fut son sélectionneur lors du Mondial 98.

"Il a compris l’importance de la cohésion de groupe. Sa proximité avec ses joueurs l’a d’ailleurs empêché d’être n°1 plus tôt à Bruges", ajoute Poulain, au sujet d’un coach sensible au moindre détail.

Et soucieux de ne pas laisser un grain de sable s’insérer dans sa belle machine. "Il est impressionnant tactiquement, décrypte Ndongala. On avait plusieurs manières de sortir le ballon et ça se jouait au millimètre près dans le placement. A un moment, les joueurs se trouvent les yeux fermés. Quand il dit les choses, que tu les mets en place et que ça marche, tout le monde le suit."