Qui est l'agent de joueur Antonio Caliendo, père des Golden Foot à Monaco ?

Comment tout a débuté pour vous?

J’ai commencé comme éditeur en Italie et j’ai inventé des agendas scolaires illustrés avec des joueurs qui étaient sous contrat avec moi. Le premier était Giancarlo Antognoni, qui a aussi été le premier joueur au monde à mettre son image au service de la publicité, en 1974, pour une ligne de vêtements. La première édition a été un grand succès avec 500.000 exemplaires vendus en 15 jours. La deuxième année, 800.000. La troisième année, de grandes maisons d’édition ont repris l’idée et sont rentrées sur le marché avec leur puissance. J’ai dû complètement changer mon projet.

Pour devenir le premier "procuratore" (agent de joueur)?

En 1973, je suis allé voir Giancarlo Antognoni pour le faire rentrer dans la publication à venir. Il a signé le contrat sans même le lire !ça a été le déclic. Je me suis dit que c’était un métier, que les joueurs avaient besoin de quelqu’un pour les aider sur tous les aspects des contrats. Il n’y avait pas de trait d’union entre le joueur et l’équipe, j’ai voulu combler ce vide.

Votre assistance dépassait les aspects économiques et juridiques…

Oui, il y avait aussi la préparation physique. Pas mal de joueurs, surtout les Sud-Américains, étaient habitués à se préparer différemment et quand ils rejoignaient d’autres pays, ils en arrivaient souvent au clash avec les clubs.

"J'étais très détesté, boycotté"

Comment les clubs ont-ils perçu le fait que vous vous immisciez dans leurs affaires?

J’étais très détesté. La première année, j’ai été boycotté. On refusait catégoriquement de me recevoir car, à l’époque, le joueur devait signer sans faire d’histoires, sinon les équipes le menaçaient de le céder de suite dans une autre équipe secondaire pour l’intimider. Ils voulaient décider de tout, le joueur ne pouvait rien dire.

Quand les clubs se sont-ils rendu compte que le fait que vous délestiez le joueur de certains aspects pouvait le rendre meilleur pour l’équipe?

J’ai gagné ma première bataille avec le président de Vérone. Mon joueur, Luciano Marangon, arrivait au terme de son contrat et il avait demandé au président de le prolonger. Il gagnait 600 millions de lires (30.000 euros aujourd’hui) et j’ai demandé dix fois ce prix. Le président a refusé et dit que j’étais fou.

Alors?

J’ai appelé le joueur et je lui ai pris un billet d’avion pour Naples. Il est parti une bonne semaine en vacances à Capri avec sa fiancée. Le lendemain, l’équipe partait en mise au vert et Marangone ne s’est pas présenté. Ils ont appelé pour me demander où il était et j’ai répondu : “Je ne sais pas, il est sans contrat” [rires]. Le président m’a rappelé pour me dire que j’exagérais en demandant cette somme astronomique. Je lui ai dit que le joueur était aussi demandé par d’autres clubs… Ils ont fini par signer.

C’est ce bras de fer qui a définitivement modifié les relations clubs/joueurs?

Absolument. L’un des plus grands journalistes sportifs de l’époque, Aldo Biscardi, m’a immédiatement contacté pour témoigner à la télévision. À partir de ce moment, tout a changé.

Et créé un appel d’air à l’arrivée d’autres agents sur le marché?

Non, il n’y avait que moi. Personne n’était préparé pour ça. C’est moi qui en recrutais et les formais.Et ils sont devenus petit à petit mes concurrents.On était cinq lorsque j’ai eu l’idée de créer la première association des agents de joueurs en 1986. Ils étaient tous mes collaborateurs.

Vous avez donc réussi à garder la main sur ce que vous aviez créé…

Oui. En 1986, l’année où Berlusconi achète le Milan AC. J’ai signé neuf joueurs pour son équipe. Et j’ai proposé à Domenico Di Biase, l’un des plus grands magistrats en Italie, de devenir le président de cette nouvelle association. Il a accepté après avoir demandé au Conseil supérieur de la magistrature. Plus tard, c’est lui qui supervisait l’enquête du juge Antonio di Pietro dans l’affaire Mani Pulite ["Mains propres", célèbre opération anti-corruption en Italie, ndlr].

Caliendo, comme un père pour Roberto Baggio