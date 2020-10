Qui est James Bunce, le nouveau directeur de la performance de l'AS Monaco?

La tempête Alex a semé la zizanie dans la programmation hebdomadaire de l’ASM. Ce jeudi 3 octobre, les dernières recrues du mercato, le milieu défensif Florentino Luis et le portier Vito Mannone devaient être présentées aux médias.

Prévu au Louis-II, l’événement a été reporté pour éviter une prise de risque inutile. Le club princier s’est contenté d’un point presse avec le coach Niko Kovac grâce à l’application Zoom.

Le Croate a balayé l’actualité avant le déplacement à Brest (demain 15h). Parmi les thèmes qu’il a abordés : James Bunce, le nouveau directeur de la performance du club, dont l’arrivée a été officialisée ce jeudi.

Une volonté de Kovac et Mitchell

Kovac a détaillé le rôle qu’il tiendra dans les prochains mois. "Paul (Mitchell, le directeur sportif, NDLR) et moi voulons construire le Monaco du futur, a confié l’ancien entraîneur de Francfort. Nous avons donc eu des discussions avant de faire James. Nous avions besoin d’une personne pour gérer la performance à Monaco mais aussi au Cercle Bruges (le club satellite de l’ASM). Ce n’est pas une personne qu’on verra sur le terrain mais il a beaucoup à nous apporter dans ce domaine. Il a travaillé pour la Premier League, aux Etats-Unis, et il a une grande expérience. C’est également un sportif puisqu’il a été rugbyman professionnel. J’espère qu’on pourra partager nos idées et faire de bonnes choses ensemble."

Kovac a raison lorsqu’il souligne le bagage du Britannique de 34 ans. Inconnu du grand public, il s’est en revanche taillé une solide réputation dans le monde du football.

Il a lancé sa carrière à Southampton en 2007. Chez les Saints, l’Anglais était en charge de la préparation physique des jeunes du centre de formation puis du développement athlétique du club.

Il est à l’origine du bio-banding, une méthode qui consiste à faire évoluer les jeunes en fonction de leur maturité physique plutôt que leur âge.

Joueur à Southampton à l’époque, Alex Oxlade-Chamberlain a notamment confessé que cette méthode "avait sauvé sa carrière." Un concept qui a été largement repris par la suite en Premier League.

Conquise par sa vision, la Ligue anglaise l’a rapidement intronisé responsable de la performance en 2014. Cette fonction lui a permis de superviser l’ensemble des clubs de l’élite sur les suivis médical, nutritionnel et psychologique des joueurs.

Il a également œuvré pour améliorer la gestion de la performance et optimiser l’utilisation des données dans les clubs.

Il a contribué à l’éclosion de talents outre-Atlantique



Il tiendra un rôle similaire sur le Rocher où il chapeautera le développement physique et le suivi médical des joueurs.

"Je suis très heureux et enthousiaste à l’idée de rejoindre un club tourné vers la performance et l’innovation pour relever les défis du football moderne, a lancé Bunce sur le site internet de l’ASM.

Le trentenaire a été séduit par le centre de performance que le club princier fait sortir de terre à La Turbie.

Sa livraison est prévue pour 2021. "Ma motivation est d’autant plus forte avec ce centre ultra-moderne qui contribuera assurément à atteindre un très haut niveau d’exigence et d’efficacité dans la préparation et la performance au quotidien", a-t-il ajouté.

Depuis 2017, ce diplômé de science du sport dirigeait la haute performance au sein de la Fédération américaine de football.

Avec lui, l’US Soccer entendait concurrencer les sports phares du pays, le basket et le baseball. Sa mission était de promouvoir l’éclosion de jeunes talents et mettre les Stars and Stripes sur les rails d’un premier titre mondial.

Sous son impulsion et celle des sélectionneurs successifs, la sélection masculine a connu un vrai rajeunissement ces dernières années. Et certains internationaux chez les jeunes (Giovanni Reyna, Dortmund) ou les A (Christian Pulisic, Chelsea / Sergino Dest qui vient de signer au Barça) ont rejoint l’Europe.

Avec Bunce, l’ASM, toujours inscrite dans un projet où le trading est roi, espère faire émerger les stars de demain.