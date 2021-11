Quels joueurs français pour la Coupe du monde 2022 au Qatar? Voici notre baromètre

Aborder le Mondial-2022 en tant que tenant du titre "demande encore plus d'exigences car on sera attendus", a affirmé le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris dimanche après la large victoire samedi contre le Kazakhstan (8-0), synonyme de qualification pour le Qatar. La France attendue, mais avec quelle équipe ?

Ils sont sûrs d’y être

Capitaine des Bleus depuis plus dix ans, Hugo Lloris est indéboulonnable dans la cage. Au Qatar, il jouera sa quatrième Coupe du monde de suite dans la peau d’un titulaire. D’ici là, il sera sans aucun doute devenu le recordman des sélections en équipe de France. Il en compte 135 aujourd’hui, soit sept de moins que Lilian Thuram (142). En fin de contrat en juin prochain à Tottenham, le Niçois de 34 ans n’a pas encore tranché la question de son avenir. L’hypothèse d’un retour dans son club formateur, tant espéré par les supporters, reste pour l’heure utopique mais une qualification du Gym en Ligue des champions pourrait ouvrir le champ du possible.

Déclassé par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a vu Mike Maignan devenir numéro 2. Le gardien du Milan devra encore patienter avant de doubler Lloris.

En défense, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, de l’aventure russe, déjà, sont des incontournables aux yeux de Didier Deschamps, qui devrait maintenir sa confiance à Benjamin Pavard, malgré son changement de système.

Au milieu, Paul Pogba, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot font partie des cadres. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema formeront, eux, le trio d’attaque. Pour l’attaquant du Real Madrid, ce sera l’occasion de rejouer une Coupe du monde, huit ans après la seule qu’il a disputée, en 2014, au Brésil. A eux trois, ils cumulent 21 buts et 9 passes décisives depuis le retour de Benzema sous le maillot bleu.

S’il est épargné par les pépins physiques, Kingsley Coman, qui n’a jamais perdu en équipe de France quand il était titulaire (14 victoires, 3 nuls), sera du voyage au Qatar, au contraire de la Russie.

Ils ont marqué des points

Jules Koundé, qui n’avait pas rayonné lors du dernier Euro, s’est montré performant en cet automne. Dans ce schéma à trois axiaux, il a affiché une certaine aisance, ce qui est également valable pour Théo Hernandez. Le gaucher du Milan, petit frère de Lucas, a pris de l’avance sur Lucas Digne, qui semble devoir se contenter du rôle d’éternelle doublure.

Derrière les "tauliers" du milieu, Aurélien Tchouaméni a répondu aux attentes lorsque le sélectionneur a fait appel à lui. Sollicité par les plus grands clubs européens, le Monégasque devra bien choisir sa future destination en cas de départ l’été prochain.

Ils peuvent y croire

Malgré des prestations moyennes en bleu, Dayot Upamecano a encore un an pour progresser. Il est un titulaire indiscutable en défense au Bayern Munich, ce qui veut bien dire quelque chose. Kurt Zouma, prêté par Chelsea à West Ham, a le profil du bon soldat.

À droite, Léo Dubois devra batailler, si "DD" envisage de sélectionner Coman en tant que piston. Un choix qui pourrait faire les affaires de Wissam Ben Yedder. L’attaquant de l’ASM marque toujours en club et ne fait pas de vagues dans un groupe, ce qui marche aussi pour le jeune Moussa Diaby. De retour en forme avec le Real Madrid, Ferland Mendy pourrait venir concurrencer Lucas Digne.

Anthony Martial, Marcus Thuram, Thomas Lemar et Corentin Tolisso sont également des candidats crédibles.

Etincelant avec Leipzig, Christopher Nkunku frappe à la porte. Ousmane Dembélé devra, lui, en finir avec les blessures pour revenir dans la course.

Ils partent de loin

Capitaine des Espoirs, William Saliba réalise un gros début de saison avec l’OM. Le sélectionneur le suit de très près. A Liverpool depuis cet été, Ibrahima Konaté a le potentiel pour intégrer les A. Pour le Niçois Jean-Clair Todibo, à la tête de la meilleure défense de Ligue 1, cela paraît compromis, pour l’heure, compte tenu de la concurrence au poste pour le moment. Une qualification européenne avec le Gym pourrait donner plus de poids à sa candidature, tout comme à celle d’Amine Gouiri, élément moteur chez les Espoirs.

Immense à Lens, Jonathan Clauss, 29 ans, a des partisans mais il part de très loin. Au milieu, il pourrait y avoir match entre Jordan Veretout, Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga, voire Maxence Caqueret.

Enfin, Olivier Giroud, qui n’a plus été convoqué depuis le dernier Euro, ne semble plus faire partie des plans de Didier Deschamps.