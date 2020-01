Quelles leçons tirer avant le match en retard AS Monaco - PSG ce mercredi?

Pour bien mesurer l’intensité du match livré face au PSG, il suffit de demander à Tiemoué Bakayoko et sa solide carcasse dans quel état il a terminé la rencontre: "carbo de chez carbo", avoue sans sourciller le milieu de terrain.

Mais l’escouade princière, Robert Moreno en tête, a réussi son examen d’entrée. Jamais personne n’avait éparpillé le PSG de la sorte sur sa propre pelouse en Ligue 1. Et ce Monaco est même passé à côté d’un réel et immense exploit. "On a livré un grand match, on est presque un peu déçu car on aurait pu l’emporter", poursuit "Baka".

Sur le papier, Moreno n’a pas trop bouleversé le socle de Leonardo Jardim mais c’est dans la préparation mentale que l’approche a été différente. Bakayoko encore: "le coach nous a donné beaucoup de confiance, nous disant que l’on pouvait faire un résultat. Chacun était sûr de son football sur le terrain".

On a retrouvé Glik

La métamorphose de la charnière Glik-Maripan était criante. Oui, Monaco a encore encaissé trois buts mais le langage corporel des deux centraux était stupéfiant vu des tribunes. Surtout, le duo n’a jamais hésité à défendre haut, ce qui semblait suicidaire sous Jardim.

On a retrouvé le Glik guerrier de 2017. Une vraie résurrection et le capitaine ne s’est jamais caché face au duo Icardi-Mbappé. Une forme de courage qui a contaminé toute l’équipe, même une fois l’ouverture du score concédée très rapidement.

"On prend un but d’entrée mais on fait preuve de mental, de cœur, de courage. On a confiance en nous", martèle Bakayoko. L’arrivée de l’Espagnol sur le banc de touche avec un nouveau staff, des nouvelles méthodes et un autre discours, a changé la donne.

Sur le papier, cette équipe a toujours eu beaucoup de talents mais il fallait un déclic. Faire tomber une barrière psychologique. "J’ai la sensation que tout le monde court plus. C’était du haut niveau, beau à voir", poursuit Tiemoué Bakayoko.

Slimani, retour en grâce?