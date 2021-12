"Quel exploit!": David Lisnard félicite l’AS Cannes pour sa qualification en 16es de finale de la Coupe de France

L'aventure continue pour les Cannois! Les Cannois ont pour la 3e fois d'affilée éliminé un club d'une division supérieure en Coupe de France. La victime du jour? Dijon, club de Ligue 2 qui évoluait la saison dernière dans l'élite.

Les Cannois se sont qualifiés pour les 16e de finale aux tirs au but, après un match maîtrisé de bout en bout (1-1). Le gardien Verplanck a encore été le héros de l'AS Cannes en stoppant deux tirs au but dans une séance remportée 3 à 2.

"Quel exploit", a réagi le maire de Cannes, David Lisnard. "Eliminer coup sur coup une deuxième formation professionnelle de trois divisions supérieures, est le marqueur d’une équipe vaillante, talentueuse et soudée où l’état d’esprit, la détermination, la solidarité et le dépassement de soi sont des fondations et valeurs solides."