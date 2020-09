PSG-OM: les ministres Maracineanu et Blanquer indignés par les banderoles homophobes et sexistes

"Ce type de comportement doit être condamné"

"Je voulais juste dire à tout le monde que nous on se bat, on réfléchit, on travaille avec les instances sportives pour pouvoir mettre en place des protocoles pour que le sport puisse reprendre en France, si c'est pour qu'il reprenne comme ça, franchement...", a poursuivi lundi Roxana Maracineanu.

"On doit être très clair sur le fait que ce type de comportement, sur le terrain ou en tribune, doit être condamné", a lancé, à ses côtés, le ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.