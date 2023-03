"Prêts à montrer autre chose": après la défaite contre Nice, l’entraîneur de l’AS Monaco Philippe Clement attend une réaction, dimanche à Troyes

Sur la réaction attendue après la lourde défaite contre Nice...

"Il faut repartir sur les choses que l’on a bien faites ces derniers mois. Nice, c’était le match de trop. On a manqué de fraîcheur à la fin d’une grande série de rencontres et de voyages. Mais on n’a pas besoin de deux mois pour régénérer les corps. Une semaine, c’est assez. On n’a pas joué à notre niveau contre Nice mais les joueurs sont prêts à montrer autre chose à Troyes."

Sur les joueurs à disposition...

"Ruben (Aguilar, cuisse) a retrouvé l’entraînement. L’idée était qu’il joue contre Nice mais il est tombé malade. Il va bien désormais. Vanderson était tout près de revenir mais il est malade aujourd’hui. Un virus circule ici. Maripan, lui, n’est pas encore avec le groupe mais il progresse bien. Kevin (Volland) s’est entraîné normalement cette semaine."

Sur Troyes, la pire équipe de Ligue 1 en 2023...

"J’ai beaucoup de respect pour le championnat français. Il y a des surprises chaque semaine parce que chaque équipe, et notamment celles qui se battent pour rester en Ligue 1, sont très bien organisées. Elles s’appuient sur des joueurs qui peuvent faire des différences individuellement et sont toujours prêtes à jouer de grands matchs contre Monaco. On n’a pas dominé Nice avec le ballon mais on va devoir casser le mur troyen et défendre beaucoup mieux qu’on ne l’a fait contre le Gym."

"Golovin était en cristal. Il a beaucoup changé aujourd’hui"

Sur le fait que le trio d’arbitres sera 100% féminin face à l’ESTAC, une première en Ligue 1...

"Ce sera une première? Par le passé, nous avons déjà vécu des matchs avec Madame Frappart (elle sera assistée par Elodie Coppola et Manuela Nicolisi). Elle avait fait des bons matchs avec nous. J’ai vu ses prestations à la télé et pendant la Coupe du monde. Cela ne fera pas de différence pour moi."

Sur la progression de Golovin, qui vient d’être prolongé jusqu’en 2026...

"Je ne peux pas dire grand-chose de son passé ici. Mais d’après ce qu’il me dit et ce que le staff m’explique, il y a une grande différence au niveau des données qu’on a sur lui. On a eu une réunion avec le staff de performance il y a quelques mois. Il était toujours difficile de régler son temps de jeu. Il semblait en cristal à ce moment-là. On devait gérer chaque exercice, tout ce qu’il ne pouvait pas faire. Maintenant, vous l’avez vu, il est toujours le premier à l’entraînement et l’un des derniers à en partir. Il a beaucoup changé. On a parlé avec lui et il a très bien compris les choses. Il a pris ses responsabilités et il est plus performant, fait son travail défensif. Il joue plus et il a obtenu un meilleur contrat qu’il mérite. J’ai envie de n’avoir que des joueurs comme lui, qui grandissent. Il doit désormais avoir de meilleures statistiques (il affiche 6 buts et 7 passes en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Avec plus de confiance en lui, il peut marquer davantage. Ça ne viendra pas facilement, être un grand joueur ne se fait jamais sans sacrifice, mais il peut avoir au moins dix buts et dix passes chaque saison. Et quand il y parviendra, il devra ambitionner d’en avoir quinze. Les grands joueurs sont comme ça. Quand Ronaldo met trente buts par saison, il essaie d’en mettre trente-cinq ou quarante celle d’après. Il ne s’en satisfait pas."

Sur la défense à trois ou à quatre...

"On peut dire qu’on a manqué d’automatismes contre Nice à trois derrière, mais on avait créé une stabilité avec cette défense en début de saison. Et puis j’ai vu qu’on a connu les mêmes difficultés contre Nice en seconde période, alors qu’on était repassés à quatre. La différence ne s’est pas faite là-dessus. Même si avec quatre défenseurs nos joueurs offensifs ont plus d’automatismes."