Première défaite de la saison pour l’AS Monaco, battue à Lorient (1-0)

Pourtant, Monaco a eu la mainmise sur le jeu (plus de 70 % de possession), s’est créé des occasions et n’en a concédé aucune. Mais Monaco a perdu.

La faute à un penalty bêtement concédé par Jakobs qui a retenu Moffi par le bras dans la surface à la demi-heure de jeu.

Ce dernier a évidemment profité de l’offrande pour mettre Lorient devant au tableau d’affichage (1-0, 31’). Un avantage que les Bretons conserveront jusqu’au bout en dressant une muraille devant leur but.

Mais ce serait trop facile de mettre la défaite uniquement sur le dos de la recrue allemande de l’ASM, certes pas dans son assiette au Moustoir.

Le onze new-look aligné par Niko Kovac au coup d’envoi (cinq changements par rapport au match de mardi face au Sparta) afin de faire tourner avant le barrage face à Donetsk mardi prochain, n’a pas apporté la fraîcheur escomptée.

L’état du terrain n’a pas aidé non plus mais les hommes de Niko Kovac ont aussi cruellement manqué de justesse technique, de mouvement et de folie. Il en fallait plus pour percer le bloc bien en place de Merlus. Ce que le triple changement monégasque à l’heure de jeu (entrées de Ben Yedder, Golovin et Caio Henrique) n’a pas apporté.

Volland (29’), Pavlovic de la tête (61’) ou Golovin (79’) ont eu toutefois les opportunités pour faire trembler les filets lorientais mais le réalisme, lui non plus, n’était pas du voyage.

Monaco revient donc à vide de Bretagne et débute donc mal son championnat où il ne compte qu’un point sur six possibles.

Espérons que l’histoire sera tout autre mardi au Louis-II pour le match aller des barrages de la C1 face au Skahthar.