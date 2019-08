Premier succès précieux pour Monaco II

Sérieux et concentrés de la première à la dernière minute, les joueurs de David Bechkoura ont obtenu leur premier succès de la saison face à la réserve de l’OM.

La venue de l’Olympique de Marseille au Stade Prince Héréditaire Jacques a attiré de nombreux spectateurs, hier à Beausoleil sous un magnifique temps méditerranéen. L’AS Monaco II devait impérativement stopper la série de deux défaites consécutives pour enfin, lancer sa saison.

Les coéquipiers de Moussa Sylla ont d’entrée touché le poteau du but marseillais dès la deuxième minute. En début de match, Marseille II aurait pu bénéficier d’un carton rouge après un tacle très mal maîtrisé et dangereux de la part de Brice Mius sur Sylla.

Le premier quart d’heure de jeu monégasque a été très intéressant avec des attaques rapides ainsi que des séquences de conservation de balle. Les Marseillais ont offert aux Monégasques beaucoup d’espaces sur les côtés où Nguinda et Etienne ont pu effectuer de nombreux centres en direction d’Alioui, très en forme et dangereux avec ses nombreux contrôles orientés et appels de balle au sein de la défense marseillaise. Le gardien olympien Simon Ngapandouetnbu a repoussé toutes les tentatives asémistes. Les Marseillais ne se sont pas procuré d’occasions franches pour mettre en danger la défense monégasque. C’est Romain Faivre à la 34’qui a logiquement ouvert le score après une nouvelle action monégasque très bien construite sur le côté gauche, où Moussa Sylla (auteur d’un excellent match) a offert une passe décisive. Juste avant la mi-temps, ce sont les Marseillais qui ont failli revenir au score par deux fois mais la défense monégasque a été héroïque.

Au retour des vestiaires, c’est un OM plus conquérant et motivé qui a surpris les joueurs de l’ASM II.

En changeant de système et de joueurs, les remplaçants de l’OM II ont apporté une plus-value plus intéressante. Mais l’ensemble de la défense monégasque a été exemplaire, le portier Théo Louis s’est montré rassurant et la défense centrale Matsima-Mbae très solide tout au long de cette partie. Marseille II a profité d’un petit relâchement des joueurs de David Bechkoura pour être dangereux, notamment sur le côté droit avec Zacharie Iscaye qui a souvent pris de vitesse la défense monégasque mais qui a pêché dans la dernière passe. En seconde période, les Monégasques ont bien défendu avec un bloc haut et un pressing constant. Entre-temps, le portier marseillais a quant à lui sauvé de nouveau les siens à de nombreuses reprises pour éviter un véritable naufrage. L’OM II a bien failli surprendre Monaco II sur corner à la 71’mais la tête puissante de Joachim Kada est passée à quelques centimètres du but monégasque.

L’ensemble du staff pouvait souffler, Monaco II a tenu bon face à Marseille II et peut enfin lancer sa saison après un match très solide et des joueurs concernés.

Il faudra confirmer dès samedi prochain, à Hyères, club invaincu jusque-là.