Premier match amical ce dimanche pour l'AS Monaco d'Adi Hütter

Cinq jours seulement après sa nomination, le nouveau coach monégasque n’a évidemment pas encore eu le temps de poser sa patte sur le jeu, d’autant qu’il ne dispose pas encore de l’intégralité de son groupe*, mais cette première opposition, à laquelle ne participera pas Embolo (blessé), pourrait déjà mettre en lumière une certaine philosophie.

Elle ne sera pas très différente de la saison dernière, car "on ne repart pas de zéro" a expliqué lors de sa présentation à la presse l’Autrichien, qui a décrit son football comme "proactif, dynamique, à base de sprints et de transitions rapides". Ouvert en intégralité aux médias, l’entraînement de jeudi a laissé entrevoir de premiers axes de travail.

Accent sur la défense

Au cours de cette séance où le jeu avec ballon a été prépondérant, l’accent a notamment été mis sur la capacité des Monégasques à jouer sous pression et à rapidement ressortir de la densité par des passes très verticales. Hütter et son staff ont également beaucoup insisté sur l’agressivité et l’attitude à avoir à la perte du ballon, avant d’appeler les joueurs à se lâcher et à développer "un jeu rock’n’roll" lors d’un exercice devant le but durant lequel Aleksandr Golovin s’est particulièrement illustré.

Si le technicien autrichien espère ramener un football séduisant sur le Rocher, il a bien conscience aussi que la défense a été la principale faiblesse de Monaco la saison dernière.

"On a encaissé trop de buts l’an dernier (58 NDLR). Nous allons devoir passer du temps à travailler en défense mais si nous savons presser haut, nous pourrons développer le football inspirant et agressif qui plaît aux supporters", a-t-il déclaré.

La quête prioritaire d’un gardien

Le principal chantier du secteur défensif concerne le poste de gardien de but, où l’ASM n’a plus de numéro 1 clairement identifié depuis la fin du prêt d’Alexander Nübel. Auteur d’une belle saison au Cercle Bruges, Radoslaw Majecki, 23 ans, se sent prêt à prendre la relève et ne se voit pas redevenir une doublure mais sa capacité à être le titulaire au poste suscite quelques interrogations en interne. Numéro 2 la saison dernière, l’ancien Messin Thomas Didillon a quitté Monaco à la fin de son prêt et son avenir est incertain car il ne semble plus désiré par le Cercle qui aimerait le céder. L’ASM, qui dispose certes avec Yann Liénard et Alain Zadi de belles promesses, pourrait donc devoir se trouver deux gardiens cet été. "C’est un poste sur lequel nous portons une grande attention. On étudie le marché pour pouvoir offrir le plus de qualité possible", a confirmé le nouveau directeur du football Thiago Scuro.

L’autre priorité se situe en défense, où après avoir perdu cet hiver Benoit Badiashile, l’ASM se prépare aussi au départ de son international français Axel Disasi, qu’on dit notamment courtisé par Manchester United. À la recherche d’éléments rapides et puissants, capables de défendre loin de leur but, les décideurs asémistes apprécieraient selon L’Equipe particulièrement le profil de l’international allemand de Southampton Armel Bella-Kotchap (2 sélections). Mais la concurrence s’annonce rude dans ce dossier et l’absence de compétition européenne complique les choses.

Si ce premier match amical ne conditionnera évidemment pas tout, Adi Hütter va pouvoir procéder à une large revue d’effectif, observer les jeunes de l’Academy et se faire une idée un peu plus précise des joueurs qu’il estime à même de développer le style de football qu’il veut mettre en place.

*les internationaux reviendront de façon échelonnée la semaine prochaine.