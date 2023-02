Pourquoi l'AS Monaco peut vaincre le PSG en 5 points

1. Parce qu’ils l’ont déjà fait

Photo JFO et MaxPPP.

Battre Paris, seules deux équipes l’ont fait en Ligue 1 cette saison : Lens le 1er janvier (3-1) et Rennes quinze jours plus tard (1-0). La tâche est ardue mais elle n’est pas impossible car les Monégasques, connaissent la recette. Bêtes noires historiques du PSG, les Rouge et Blanc mènent trois victoires à une au bilan des confrontations des trois dernières saisons de championnat (un nul 1-1 à l’aller).

La dernière venue des Parisiens au stade Louis-II s’était d’ailleurs soldée par un cinglant 3 à 0 qui avait lancé l’impressionnant sprint final de l’ASM jusqu’à la troisième place et sauvé, sans doute, Philippe Clement de la fin prématurée de son aventure en Principauté. Comment ne pas citer non plus la victoire renversante 3 à 2 de novembre 2020 sous Niko Kovac, où menés 2 à 0, les Monégasques, sous l’impulsion de Cesc Fabregas et Kevin Volland, avaient offert un spectaculaire renversement de situation et des émotions folles.

Quelques mois plus tard, c’est au Parc qu’ils étaient allés s’imposer 2 à 0 au terme d’une leçon tactique du Croate aux dépens de Mauricio Pochettino. Rien que ça.

2. Parce que Mbappé n’est pas là

Photo JFO et MAxPPP.

Sorti sur blessure en première période de la victoire du PSG à Montpellier, Kylian Mbappé souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche et ne sera donc pas du voyage chez son club formateur.

Si l’on espère toujours voir les meilleurs joueurs sur la pelouse, l’absence du buteur parisien (25 buts toutes compétitions confondues cette saison) ne peut pas être une mauvaise nouvelle pour l’ASM.

Déjà car d’un point de vue statistique, le PSG a rarement bien vécu ses absences lors des dernières saisons en L1 (76% de victoires en sa présence entre 2017 et 2022, 63% seulement quand il n’est pas là).

Ensuite parce que Mbappé est un joueur d’une autre espèce, l’un des meilleurs du monde, capable de gagner des matchs à lui tout seul quand le collectif parisien peine sérieusement à convaincre depuis la reprise.

Neymar à peine de retour de blessure et à court de rythme, l’attaque du PSG était menée par Lionel Messi et Hugo Etitike ce week-end contre le promu toulousain. Avec au bout, une nouvelle victoire poussive (2-1).





3. Parce qu’ils sont en grande confiance

Photo JFO et MaxPPP.

La victoire (2-0) dimanche à Clermont a confirmé que les Monégasques étaient en très grande forme actuellement, eux qui sont invaincus depuis sept matchs de L1 désormais et surfent sur une belle dynamique de 17 points pris sur 21 possibles depuis la reprise.

Avec un onze type au niveau, des remplaçants qui répondent présent malgré peu de temps de jeu (Matazo, Minamino), l’éclosion de Ben Seghir, un joueur qui n’a mis que quelques matchs pour se mettre tout le monde dans la poche, et une attaque de feu, la deuxième meilleure d’Europe en 2023 (16 buts en 6 matchs), l’ASM a les armes pour battre enfin un gros et frapper un grand coup cette saison.

Il faudra bien sûr que le mental suive.

4. Parce que Paris pense au Bayern

Hasard du calendrier, ce choc contre l’ASM tombe pour les Parisiens entre le Classique à Marseille en Coupe de France, ce soir, et la manche aller de leur duel au sommet en Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi. On peut donc estimer que ce n’est pas sur ce match que le PSG mettra la priorité, alors qu’il compte une coquette avance de 8 points en tête de la Ligue 1.

À l’inverse, les Monégasques ne veulent pas laisser de nouveau leurs concurrents au podium s’échapper, après être revenus à deux petits points de l’OM et de Lens. L’ASM aura l’avantage de la fraîcheur, une vraie volonté d’en découdre et aucun calcul à faire puisque les Asémistes auront encore cinq jours ensuite pour préparer leur déplacement évidemment très important chez le Bayer Leverkusen en barrages aller de la Ligue Europa (jeudi).

5. Parce que le stade sera plein

Photo JFO et MaxPPP.

C’est un argument qui ne va pas faire mouche chez tout le monde, surtout chez ceux qui s’agacent, à juste titre d’ailleurs, de voir leur stade ne faire le plein que quand Marseille ou Paris se déplacent. Rien de mieux quand même pour voir un bel après-midi de football et pousser les joueurs à se transcender.