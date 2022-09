Pourquoi Didier Deschamps a-t-il retenu Fofana et Badiashile en équipe de France

Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a convoqué pour la première fois Youssouf Fofana (23 ans) et Benoît Badiashile (21 ans).

Le milieu de terrain et le défenseur central de l'AS Monaco sont réguliers et solides en ce début de saison. Ils avaient déjà obtenu des sélections dans les équipes de France jeunes et Espoirs (11 pour Fofana, 47 pour Badiashile).

"Benoît fait partie de l'équipe de France Espoirs et il réalise un très bon début de saison, a justifié Didier Deschamps, ce jeudi après-midi. Il est spécialiste du poste. Bien sûr, et ce n'est pas lui faire offense que de le dire, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de blessés. C'est un jeune joueur qui est en progression et, depuis que je suis en poste, le lien direct avec les Espoirs est important. On suit Youssouf également. Il est appelé par rapport à ce qu'il a déjà fait l'année dernière et au vu de ce qu'il réalise cette saison. Lui aussi est dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Il y a des absences qui lui permettent de venir mais c'est un milieu complet."

Outre leurs bonnes performances, tous les deux profitent des nombreuses absences. En défense, le sélectionneur est privé de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.

Au milieu, il doit composer sans Paul Pogba et N'Golo Kanté.

Disasi et Ben Yedder absents

Pré-convoqué, le défenseur de l'ASM Axel Disasi n'a finalement pas été retenu. Il en va de même pour Wissam Ben Yedder. Le capitaine des Rouge et Blanc est resté sur le banc de touche lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 de son club. Il n'a marqué qu'une fois cette saison en huit matchs toutes compétitions confondues.

"La période qu'il traverse n'est pas sa meilleure, à travers son temps de jeu et par ce qu'il fait dans son club, a commenté Deschamps. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ne seront pas dans la liste pour la Coupe du monde."

Ce rassemblement de septembre est le dernier avant l'ouverture du Mondial au Qatar en fin d'année (20 novembre-18 septembre).

La liste pour le rassemblement de septembre:

Gardiens: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan AC), Alphonse Aréola (West Ham).

Défenseurs: Raphaël Varane (Manchester United), Benoît Badiashile (AS Monaco), Jonathan Clauss (Marseille), Théo Hernandez (Milan AC), Jules Koundé (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal).

Milieux: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouameni (Real Madrid).

Attaquants: Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Milan AC), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig).