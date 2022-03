Pour une place en finale... Ce qu'il faut savoir avant Monaco-Nantes ce mercredi soir à La Beaujoire

Le match

Après des semaines teintées de "pourquoi pas", un seul match nous sépare désormais d’une finale OGC Nice-AS Monaco qui sent bon le soleil et les conflits de voisinage. Les Azuréens en rêvent et nous aussi parce qu’il y aurait mille histoires à raconter.

Or le FC Nantes, lui, n’en a que faire et c’est bien normal. Après des années de disette, les Canaris n’ont jamais été aussi proches de revivre une finale, après celle de 2000, qu’ils avaient gagnée aux dépens du petit poucet Calais après avoir écarté l’ASM en demies au Louis-II sur un but de Da Rocha.

Un petit goût de revanche du passé sur lequel ne s’est pas du tout appuyé Philippe Clement pour motiver ses joueurs, certains n’étaient d’ailleurs même pas nés, car le Belge, adepte de "la motivation positive" a surtout insisté sur la chance de tout un groupe d’entrer dans l’Histoire d’un club qui n’a plus gagné ce trophée depuis 31 ans, "même avec des grands joueurs comme Henry, Trezeguet ou Mbappé".

La Beaujoire en ébulition

À la peine en championnat, relégué à 8 points du podium après en avoir pris seulement 9 sur 21 possibles depuis l’arrivée de Philippe Clement, l’AS Monaco espère s’offrir du répit et une parenthèse enchantée dans une saison qui ne l’est pas vraiment.

"Je m’attends à un match compliqué face à un adversaire qui n’est pas dans une bonne série (trois matchs sans victoire). Ils vont être revanchards. Ils jouent peut-être leur saison sur la Coupe de France, ils ne nous feront pas de cadeau", a résumé l’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré, histoire de rajouter un peu de pression sur les épaules d’un adversaire qui espère s’offrir un bon bol d’air, loin de l’ambiance pesante de ces derniers jours.

"Chaque compétition est différente. L’envie aurait été la même si on avait été sur cinq victoires en championnat, balaie Aurélien Tchouameni. Ce qui s’est passé avant n’a pas d’importance, sur un match tout peut arriver", Le milieu a les crocs après avoir été privé injustement du match de dimanche contre Reims pour une expulsion très injuste à Bordeaux.

Il devra emmener tous ses coéquipiers dans son sillage pour affronter les vents contraires et l’enfer qui est promis à l’ASM dans une enceinte de La Beaujoire pleine à craquer et prête à exploser, où 300 courageux supporters monégasques tenteront d’imposer leurs chants et leurs couleurs.

Dans leur mythique jardin, les Nantais sont invaincus depuis trois mois et restent même sur six victoires en sept rencontres, dont la plus prestigieuse contre des Parisiens totalement dépassés (3-1).

"Mais chaque série vise à être brisée", assure Tchouameni, qui n’a plus peur de rien et surtout pas de gravir les sommets. L’international français ambitionne de vivre une deuxième finale consécutive, après celle perdue 2 à 0 contre le PSG en mai dernier.

Il ne le dit pas mais son départ cet été aurait une autre allure avec un trophée. Encore plus s’il est glané au nez et à la barbe du voisin niçois.

Les compos probables