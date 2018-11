Pour Thierry Henry, l'AS Monaco "a assez de problèmes comme ça" et doit rester "concentré" sur Caen

Les révélations des Football Leaks, la multitude de blessés, une 19e place au classement... En ce moment, la situation globale de l’AS Monaco n’est pas bien reluisante. Thierry Henry n’a souhaité évoquer que sa partie, c’est-à-dire le football, ce jeudi midi à La Turbie. "On a déjà assez de problèmes comme ça", s’est-il justifié sur un ton ferme.

sur la semaine internationale de l'asm

"Comme je vous l’avais dit après Paris, il n’y avait pas beaucoup de joueurs à l’entraînement entre les blessés et ceux qui étaient en sélection. On a travaillé avec les joueurs qui étaient présents, puis avec ceux qui sont revenus progressivement de sélection."

sur l'état de santé

de falcao

"Il ne s’est pas entraîné ce mercredi, il avait un petit problème sur une ancienne cicatrice, mais rien de grave. J’espère, je touche du bois, qu’il sera là contre Caen."

sur le match à six points face à caen

"On en a déjà eus, contre Dijon (2-2), à Reims (1-0). On va essayer d’aller chercher une victoire là-bas, ça ne va pas être évident, car ils sont eux aussi dans un moment difficile (2 nuls et 4 défaites sur les six derniers matchs). Ils ont des joueurs importants suspendus. Enfin, chacun ses problèmes, il faudra être performant là-bas."

sur la sélection

et les joueurs

"Certains ont gagné, d’autres ont perdu. La Belgique en a pris 5 sur le dernier match (défaite 5-2 en Suisse, Tielemans a joué toute la rencontre). Des fois tu reviens un peu mieux, parfois un peu moins bien. Dans notre situation, il faut faire la part des choses et aller de l’avant pour prendre un point, voire trois à Caen. Trois, ce serait bien mieux, mais, déjà, il ne faut pas perdre. Si Caen prend 3 points, ça deviendrait difficile... On va essayer de remotiver le groupe sur les deux prochains jours, pour aller chercher quelque chose

là-bas."

sur les faisabilités de l'entraînement avec autant d'absences

"C’est un fait (qu’il y ait autant de blessés). On a dit que je cherchais des excuses, que je parlais de la période antérieure (sous Jardim). J’essaie d’expliquer des faits, ça a été ressenti différemment. Il y a des joueurs qui n’étaient pas là, mais je ne vais plus évoquer ces raisons. J’ai fait ce qu’il y avait à faire avec les joueurs qu’il y avait."

sur les révélations des football leaks

"On a déjà nos problèmes. On doit essayer de prendre des points. Je n’ai pas toutes les données, j’essaie de me concentrer sur le terrain. Il y a déjà assez de problèmes comme ça."

sur le manque "d'effet Thierry Henry"

"Je ne suis pas contrarié qu'il n'y ait pas "d'effet Thierry Henry". Dans une situation comme celle-là, ce n’est pas évident. Peut-être que vous attendiez un effet instantané, mais en général, et au vu de ce que j’ai connu dans ma carrière de joueur, ça ne se fait pas comme ça."

