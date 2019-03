"Pour moi, il n’y a pas penalty": les réactions après le match nul de l'AS Monaco contre Bordeaux

>> LIRE AUSSI. Le match, les buts en vidéo, le chiffre... Ce qu'il faut retenir du match nul de l'AS Monaco contre Bordeaux

Leonardo Jardim, coach de l'AS Monaco: "Ce n’est pas un bon point car on a contrôlé le match, on s’est créé beaucoup d’occasions. Bordeaux n’a pas eu beaucoup d’occasions franches. Notre objectif était de gagner. On a maîtrisé le match mais on connait les règles de la lutte du maintien. On prend un penalty sur une main involontaire. Toutes les mains dans la surface vont aboutir à des penalties. Pour moi, il n’y a pas penalty. Ça dépend de la règle (sourire). Ce n’est jamais volontaire. On doit rester plus concentré. Nous sommes toujours en danger, nous sommes toujours dans la course au maintien, ça ne sera pas facile. L’objectif est simple: prendre des points tous les week-end. Les joueurs sont tristes, ils ont bossé toute la semaine, fait un bon match mais on n’a pas réussi à l’emporter. On a tout essayé: jouer à deux devant, passer par les couloirs, tombé sur un grand gardien, c’est dommage."

Rony Lopes, milieu de terrain de l'AS Monaco: "C'était un match compliqué. On a contrôlé la rencontre mais on est déçu. La VAR n’est jamais en notre faveur, il n y a pas grand-chose à dire. Malgré tout, on monte en confiance, les résultats vont revenir. Il faut toujours travailler pour ne pas retomber au classement. On regarde vers le haut mais on n’oublie rien. L’objectif est de terminer le plus haut possible au classement."