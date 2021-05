Plus sévèrement punie que Lyon par la commission de discipline de la LFP, l'AS Monaco ne décolère pas

Déjà très agacée par le comportement de l’OL et ses dirigeants, qui avaient accusé de manière assez virulente les Monégasques d’être seuls responsables de l’après-match houleux ayant suivi la victoire lyonnaise au Louis-II dimanche soir, l’ASM a eu la désagréable surprise d’être sanctionnée plus durement que Lyon par la commission de discipline de la LFP mercredi.

Geubbels a pris trois matchs de suspension, Pellegri deux quand Marcelo et De Sciglio ne manqueront que la rencontre des Gones contre Lorient prévue samedi.

A l’annonce de cette décision controversée, le vice-président-directeur général de l’AS Monaco Oleg Petrov était monté au créneau auprès du journal L’Equipe pour dénoncer "l’inégalité de traitement manifeste entre nos joueurs et ceux de l’OL. (...) Entre les évènements de ce match au cours duquel notre adversaire aurait dû écoper de plusieurs cartons rouges, comme cela a d’ailleurs été largement souligné dans les médias, et cette décision qui nous handicape pour la fin de saison, cela fait beaucoup trop".

Jeudi, ce sentiment d’incompréhension et d’injustice ne s’était évidemment pas estompé. Interrogé par le quotidien sportif, le président de la commission de discipline Sébastien Deneux, rare dans les médias, s’est justifié en expliquant "qu’objectivement, sur ce que l’on a vu, les joueurs de Lyon ont une responsabilité moindre que celle des Monégasques".

Une rivalité nouvelle

Faux pour l’ASM qui s’appuie sur le rapport de l’arbitre Clément Turpin. "Comment les décisions de la commission et les écrits de monsieur Turpin peuvent être à ce point différents?", interroge une source au club. Marcelo y est explicitement cité comme l’instigateur des évènements avec une attitude agressive et menaçante. Et ce n’est pas la première fois... (en 2018, il avait provoqué un début de bagarre entre l’OL et l’OM après un accrochage avec Adil Rami, N.D.L.R.)."

Si l’AS Monaco confirmait jeudi que "les éléments objectifs en sa possession nourrissent la possibilité de faire appel de ces sanctions" (une décision sera prise dans les prochains jours en concertation avec le service juridique du club), elle expliquait aussi vouloir passer à autre chose et se disait déjà tournée vers le terrain et le match capital de dimanche contre Reims.

Dans l’autre camp, on se félicitait forcément de la clémence de la commission. "On nous a partiellement rendu justice. Les sanctions globales montrent bien qu’on a été victimes de cette bousculade et qu’on n’a pas été acteurs", savourait l’entraîneur de Lyon Rudi Garcia en conférence de presse.

La tension est montée crescendo tout au long de la saison entre deux équipes qui, historiquement n’ont jamais nourri de rivalité, mais vont se disputer lors des trois prochains matchs une qualification pour la Ligue des Champions. Un duel à distance qui promet beaucoup.

Le genre de bagarre qu’on préfère.