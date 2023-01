"Plus qu'un deuxième gardien": Didier Deschamps réagit à la retraite internationale de Steve Mandanda

"Elle (cette décision) ne peut pas me laisser insensible compte tenu de la personnalité attachante de Steve, notre vécu commun en équipe de France mais aussi à l'Olympique de Marseille où il a été, entre 2010 et 2012, le capitaine de l'équipe que je dirigeais", déclare Deschamps dans un communiqué.

"S'il est apparu sur 160 feuilles de match en équipe de France, il ne faut pas sous-évaluer ses 35 sélections. Seuls cinq gardiens ont fait mieux dans l'histoire des Bleus", retient Deschamps. "Atteindre le plus haut niveau est extrêmement compliqué, y rester aussi longtemps que Steve encore plus", dit-il à propos du gardien de 37 ans.

16 saisons au service de l'équipe de France

Le joueur né à Kinshasa, formé à Evreux et révélé au Havre, a été sélectionné pour quatre phases finales d'Euros et trois Coupes du monde. Depuis sa première cape en mai 2008, il n'a manqué que le Mondial-2014 sur blessure.

"Steve aura donc servi l'équipe de France durant seize saisons, pas toujours dans le rôle qu'il aurait souhaité. Mais il a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme, d'une implication totale et a toujours eu le souci de mettre le collectif en avant. Très apprécié des joueurs et du staff, très respecté aussi, il était, aux yeux de tous, plus qu'un deuxième gardien", affirme Deschamps.

Ces seize saisons chez les Bleus "montrent ô combien son niveau de performance et sa régularité au plus haut niveau furent remarquables", a réagi l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, mettant en avant "cette force, ce rayonnement, cette capacité à être décisif, ce charisme, cette voix qui rassure, qui protège et qui dynamise un collectif".

"Son sens du devoir, son altruisme, son respect de la hiérarchie, son empathie et sa bienveillance à l'égard des autres gardiens de la sélection, témoignent de sa grandeur d'esprit et de sa grandeur d'âme", déclare Raviot.