On attendait un Benjamin Lecomte tout sourire dans la zone mixte d’Auguste-Delaune. Après tout, le portier de l’AS Monaco venait de sortir une grosse prestation avec des parades décisives - 7 arrêts au total - dans un match où Monaco avait subi 14 tirs. Que ce soit à bout touchant face à Dia ainsi que sur des tentatives de Doumbia ou d’Oudin, le natif de Paris n’a jamais cédé. Pour sa première clean sheet de la saison après un début d’exercice très délicat où sa responsabilité est clairement engagée sur deux buts (Memphis face à Lyon et sur celui de Germain contre l’OM), l’ancien Montpelliérain pouvait souffler. Mais face aux médias, il a préféré passer son tour. « C’est gentil mais non merci », a-t-il poliment répondu quand on lui a demandé de commenter son match. Conscient que la situation sportive de son équipe est délicate, Lecomte n’a pas voulu s’enflammer et tirer la couverture sur sa prestation. « Il a estimé que ce n’était pas le moment pour parler de lui, la situation sportive du club est plus importante », glisse-t-on en interne. Exposé de par son poste mais aussi par la faiblesse avec laquelle il est protégé depuis le début du championnat, Lecomte semblait avoir du mal à prendre la mesure de son nouveau statut. Gardien prometteur à Montpellier, il visait clairement les Bleus et l’Euro 2020 en signant à Monaco durant l’été. Mais depuis son arrivée, il a pris du retard sur le trio Lloris-Areola-Maignan tout en observant Steve Mandanda retrouver de sa superbe.

Oui, intégrer les 23 pour le prochain championnat d’Europe sera difficile mais le challenge mérite d’être relevé. Pour ce faire, il faut être performant, ce qui n’était pas le cas avant le déplacement à Reims : 14 buts encaissés en 6 matches, on a connu meilleur début de saison quand on découvre un nouveau club. Surtout pour un portier qui n’avait encaissé que 12 buts… lors des 16 premières journées de championnat l’an dernier avec Montpellier. Même si le sujet est un peu tabou, l’ombre de Danijel Subasic n’est pas très loin et n’aide pas forcément à prendre la mesure du poste. Gardien titulaire depuis 2012, le portier croate, finaliste du dernier mondial, est toujours au club et revient d’une blessure dont la nature est un peu floue. Récemment, Lecomte a précisé que rien ne lui avait été promis quant à son statut en signant à Monaco. Quoi qu’il en soit, le numéro 40 est bien obligé de regarder où il met les pieds. Dans ce drôle de numéro d’équilibriste entre une défense parfois en mode portes de saloon et une concurrence internationale (Benaglio et Subasic), Benjamin Lecomte avance doucement mais sûrement. Mais pour confirmer son premier match référence avec l’ASM, quoi de mieux qu’un bon vieux derby azuréen ? Mardi, il croisera le fer avec les Dolberg, Ounas, Atal et autre Claude-Maurice. Un vrai beau test.