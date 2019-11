PHOTOS. Maradona, Pelé, Zidane, Platini... On vous révèle pourquoi la Promenade des Champions est à Monaco

"M. Biancheri a aimé l’idée et en a parlé au prince Rainier"

Il imagine alors profiter de l’émergence de la future Cité du sport à Rome pour établir une Promenade des Champions mais se rabat rapidement sur un lieu à l’étranger.

Monaco sonne comme une évidence. "J’ai été reçu par des ministres et membres du cabinet du prince Rainier. M. Biancheri a aimé l’idée et en a parlé au Prince.A la seconde réunion, le projet a été accepté et Monaco a proposé des maquettes. Je n’ai pas voulu donner de noms de joueurs qui pourraient venir mais on a parlé de l’emplacement autour du stade Louis-II. J’ai dit non."