PHOTOS. Émotion lors du dernier hommage à Henri Biancheri, ancienne figure de l’AS Monaco

"Fier d’être ton fils"

Le fils a, ensuite, dressé un portrait d’un père aimant et compétiteur.

"Je garde en mémoire les matchs de foot, de tennis ballon, de tennis où je rentrais en pleurs car tu ne nous laissais pas gagner. Puis, au final je rattrapais mon retard pour en gagner quelques-unes. Peut-être aussi parce que tu prenais de l’âge."

Avant de rappeler à la mémoire de tous un riche parcours de passionné du ballon rond. C’est avec son flair et sa connaissance du milieu que des perles comme George Weah, aux débuts certes difficiles en Principauté, ou Youri Djorkaeff ont signé pour le club asémiste.

"Je suis tellement fier d’être ton fils et tout cet amour que tu avais pour moi. Fier de tout ce que tu as accompli dans ta vie. De ta carrière de joueur que tu adorais me raconter.

De ton passage chez Adidas qui a fait que je n’ai jamais eu la chance d’avoir une seule paire de Nike ou de Puma à la maison. Et, pour finir, ton retour dans ton club de toujours à l’AS Monaco et de notre Principauté si importante à tes yeux. Ce club princier qui aura pris une part prépondérante dans ta vie. Tu as tissé des liens très forts avec joueurs, dirigeants et salariés qui sont devenus tes amis, même si tu as souvent enfumé leur bureau avec tes petits cigares", blague-t-il.

Un club qui lui a rendu un hommage appuyé, ce samedi, contre Amiens. Une minute d’applaudissement, des clichés de l’homme sur le grand écran, une banderole des Ultras Monaco 1994. Et trois points dans la besace.

De là-haut, en bon connaisseur, Henri Biancheri aura sans doute apprécié les trois pions plantés en neuf petites minutes. Et Benoit Biancheri de clore son discours par une phrase poignante: "J’essaye toujours de m’inspirer de toi afin de, moi-même, être un bon père pour mes enfants."

(1) Nicolas Holveck, directeur général adjoint de l’ASM ; Valère Germain ; Jo Maso, ancien manager du XV de France ; Ali Benarbia, ancien joueur de l’ASM et bien d’autres...

>>RELIRE. L'ancien joueur et dirigeant de l'AS Monaco Henri Biancheri est décédé dimanche, récit d'une vie en rouge et blanc