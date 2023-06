Philippe Clement n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco

Un an et demi après son arrivée, Philippe Clement n'est plus l'entraîneur de l'ASM. Le Belge, dont le contrat courait jusqu'en 2024, l'a appris ce dimanche par ses dirigeants.

Il paie l'exercice raté des Monégasques qui n'ont fini que sixièmes de L1 et ne seront pas européens la saison prochaine.

C'est la fin d'un cycle pour Monaco qui va devoir reconstruire un groupe en bout de course, sans la manne financière qu'offre une participation européenne, et attend son nouveau directeur sportif (qui doit être Thiago Scuro, NDLR) puisque Mitchell a déjà officiellement annoncé son départ.

Le prochain entraîneur, qui devrait être issu de la galaxie Red Bull (l'Américain Jesse Marsch et l'Allemand Matthias Jaissle, qui entraîne actuellement Salzbourg, seraient notamment ciblés), devra avoir une fibre pour le développement des jeunes joueurs et déployer un jeu intense et attractif.