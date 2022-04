Philippe Clement fait le point avant le déplacement de l'AS Monaco à Metz

La victoire contre Paris

"Tu ne peux pas gagner comme ça sans une bonne dynamique. Elle était présente avant le match. Beaucoup de joueurs sont partis pour les équipes nationales. Les joueurs ont eu trois jours libres pour souffler mais ensuite, ils ont travaillé très dur. Je suis content que nos internationaux soient revenus sans blessure. La plupart ont eu beaucoup de succès. La trêve est une période pour bien s'entraîner, améliorer des choses dans le domaines physique et mentale, voir les jeunes joueurs de l’Academy. Ca fait partie de leur adaptation. Ils ont pu constater que le tempo est plus haut que sur les entraînements de N2."

La gestion de Maripan

"Il n’était pas à 100% avant le match contre Paris. La sélection chilienne a estimé que d'autres étaient plus prêts que lui pour jouer les matchs. Il va beaucoup mieux qu’il y a 10 jours. Aujourd’hui, il a passé tout l’entraînement sur le terrain. Le sélectionner et ne pas le faire jouer? C’est un choix du staff médical de la sélection nationale. Quand la blessure est grave, c’est facile. Quand c’est à la limite, c’est toujours une discussion. Si le joueur est sélectionné, on ne peut pas dire non, ce sont les règles de la FIFA."

Le match contre Metz

"On parle toujours de ce sprint final. Il faut faire le maximum match après match. C’est le cas pour tous les clubs. Metz, c’est une équipe qui joue à cinq derrière, qui aime procéder en transitions. Ca va être un mur qu’on devra casser pour marquer des buts. On a les qualités pour le faire."

Alexander Nübel

"Son jeu au pied? Il a fait des progrès. Frederic (De Boever) est quelqu’un qui travaille beaucoup avec les datas et on voit qu’Alex s’est beaucoup amélioré dans tous les domaines. Il est l’un des meilleurs gardiens du championnat."