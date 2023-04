Ce qu'il faut retenir de la conf' de l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement avant le match contre Lorient

Le nul à Nantes

"Nous étions très déçus après ce match parce que quand tu marques deux buts importants, que tu mènes encore 2-0 à la 60e minute et que tu ne gagnes pas, c'est rageant. Tu encaisses un but mais tu as des occasions de marquer le troisième. Je suis venu trois fois à Nantes et c’était notre meilleur match, mais au final, c'est un troisième match nul là-bas. C’est important de rester concentrés, lucides sur toutes nos actions. C'est ce qui nous a manqués sur cette rencontre."

La défense friable

"Défendre, ce n’est jamais seulement avec les défenseurs et le gardien. On a besoin de tous les joueurs pour ça. Sur les derniers matchs, on a surtout encaissé des buts sur les coups de pied arrêtés. Nantes n’a pas eu de grandes occasions, ce n’était pas non plus une erreur de notre gardien. Sur le premier, on perd un duel aérien et sur le deuxième but, c’est un attaquant fatigué (Golovin, ndlr) qui a lâché son marquage. C’était une erreur individuelle, pas un problème structurel. Contre Nantes, nous n’avons pas été décisif défensivement mais pas efficace non plus dans la surface adverse. Le gardien nantais (Alban Lafont, ndlr) a fait un grand match. On travaille beaucoup sur les phases arrêtées. L’année passée, ce n’était pas bien dans le domaine offensif, on a beaucoup travaillé. On est la meilleure équipe du championnat dans cet exercice. A nous de le devenir aussi sur les coups de pied défensifs".

Les qualités de Lorient

" Je n’ai jamais peur et je ne veux pas que mes joueurs aient peur. Nous avons beaucoup de respect pour nos adversaires. Lorient est très fort en transitions. C’est une équipe qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour se montrer dangereuse. Il faudra bien gérer ces situations. Attaquer mais rester organisé. Les critiques d'Igor Tudor vis-à-vis de Lorient? On ne doit jamais critiquer une équipe pour un certain style. Chacun fait son travail pour gagner des matchs. A part quand l’adversaire est agressif dans l'intention de blesser volontaire des joueurs. Les blocs bas, on voit beaucoup ça en France, c'est vrai. Le mur peut être difficile à casser. On voit qu'on sait le faire car on marque souvent les premiers mais il faut mieux gérer notre avance au score ensuite. C'est très important. On doit apprendre. On a 11 points de plus que l’année passée à la même période, cela veut dire qu'on a progressé dans certains domaines. A nous de passer cette étape supplémentaire."

L'affaire Galtier

"C’est parole contre parole. Je ne connais pas la vérité. Le plus important pour moi, c’est notre vestiaire, créer un esprit de famille. Ici tout fonctionne très bien, avec toutes les religions, les cultures différentes. Je ne peux pas parler de ce qui arrive dans les autres clubs".

Le point médical

"Il y a trois joueurs qui ne sont pas disponibles: Breel (Embolo), Ruben (Aguilar) et Malang (Sarr). La durée d'indisponibilité d'Embolo? Je ne peux pas le dire. Il fait une bonne réathlétisation, ça se passe bien mais il doit encore travailler pour rejouer. Il est très motivé mais on ne forcera rien. On ne prendra pas de risque. Il avance plus vite que ce beaucoup pensaient. On verra dans les prochaines semaines."