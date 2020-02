Petite mais précieuse victoire de l'AS Monaco contre Angers (1-0)

Un but - joli - de Jovetic et puis c'est tout. Monaco s'est imposé par le plus petit des scores à domicile contre Angers, c'est la première victoire de l'Espagnol Robert Moreno sur le banc de l'ASM mais que ce fut laborieux... pour ne pas dire plus.



La seconde période fut une lente agonie où Angers a monopolisé la balle pendant 45 minutes, se créant forcément les meilleures occasions. C'est la première victoire en championnat depuis celle acquise contre Lille fin décembre qui avait scellé le sort de Leonardo Jardim.