Paul Mitchell fait le point sur le mercato de l’AS Monaco

"Le marché est plus difficile que l’an dernier, nous travaillons dur. On bosse d’arrache-pied pour donner suite au travail entrepris l’été dernier. On veut continuer à réduire le nombre de contrats, c’est dans ce cadre qu’Arthur Zagre a signé à Utrecht et que Gil Dias quittera Monaco à 99% (il est annoncé au Benfica Lisbonne pour 4 M€, ndlr). J’ai à cœur de mettre Niko Kovac et son staff dans les meilleures conditions", a-t-il expliqué.

S’il n’a pas souhaité s’exprimer sur la piste menant au milieu lyonnais Jean Lucas, il a écarté celle évoquant des intérêts pour l’ancien défenseur du Bayern Munich Jérôme Boateng.

"On connaît tous sa carrière, il a joué à un très haut niveau mais ce n’est pas le genre de profils qui colle à notre stratégie, qui est plutôt de développer des jeunes à fort potentiel."