PartoutToujours L’AS Monaco s’associe à l’appel aux fans lancé par Monaco-Matin

Aujourd’hui, l’AS Monaco s’associe à l’initiative de Monaco-Matin et encourage les fans, "alors que se profile la dernière ligne droite de la saison et que les joueurs se retrouvent privés de soutien populaire dans les enceintes de Ligue 1", à nous partager anecdotes et souvenirs en répondant au bref formulaire accessible sur le site monacomatin.mc et nos réseaux sociaux (ou via asmonaco.com).

Un match qui vous a marqué? Votre premier souvenir? Un maillot qui vous est cher? Une histoire de famille? Un déplacement gravé à jamais? Un but dans vos souvenirs? Une ambiance mémorable? Un message d’encouragement pour les hommes de Niko Kovac?

Seul, en famille ou entre amis? Jouez-le jeu pour nous aider à élargir la communauté de supporters de l’ASM. Pour cela, l’AS Monaco lance un hashtag à valeur de point de ralliement. "Pour soutenir l’entraîneur Niko Kovac, le capitaine Wissam Ben Yedder et les Rouge et Blanc, les supporters sont invités à manifester leur soutien sur les réseaux sociaux à l’aide du hashtag #PartoutToujours."

