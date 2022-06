"Oui, on va être agressif mais de manière stratégique". Paul Mitchell dévoile les intentions de l'AS Monaco pour le mercato

La vente d’Aurélien Tchouameni

"Le Real Madrid a fait une offre très offensive. Ce transfert est le résultat d’un travail collectif. La progression fulgurante de Tchouameni depuis son arrivée à l’AS Monaco lui a permis d’avoir cette opportunité magnifique dans l’un des plus grands clubs du monde. Le remplacer ne sera pas simple. On cherche un numéro 6 plus défensif. Nous avons beaucoup de joueurs d’avenir dans ce secteur qui auront l’opportunité de se montrer, avec Eliot Matazo qui a encore grandi la saison dernière, Soungoutou Magassa, qui a signé son premier contrat pro cette année et qui s’entraîne avec le groupe depuis la reprise. Il y a évidemment aussi Youssouf Fofana, qui a réalisé une superbe deuxième partie de saison et Jean Lucas. "

Les objectifs de la saison

"Nous venons de décrocher deux podiums en deux saisons, et avons disputé une finale puis une demi-finale de Coupe de France, ainsi qu’un huitième de finale de coupe d’Europe. Nous voulons continuer à développer nos joueurs, être compétitifs très rapidement, et ne pas se retrouver dans la situation des deux saisons dernières à devoir faire un sprint final énorme pour jouer les premiers rôles. L’idée est de toujours repousser les limites un peu plus loin, de pousser l’équipe dans cette préparation avec davantage de matchs amicaux, et d’accompagner la progression des jeunes, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant."

Le mercato

"En foot, il s’agit toujours d’équilibre à trouver. Quand on est arrivé il y a deux ans, on savait qu’il faudrait une nouvelle dynamique avec des jeunes talentueux. On est ambitieux, on veut gagner et aller le plus haut possible. Il faudra peut-être plus d’expérience dans ce groupe. On travaille pour. Il convient de rappeler qu’on a un bel effectif, pétri de talents. On a perdu un super joueur avec Tchouameni, mais je vois ça comme une opportunité pour certains de montrer ce qu’ils savent faire. On va essayer de trouver les meilleurs profils possible. On fait attention à l’aspect financier. Oui on va être agressifs, mais de manière stratégique. Vous pouvez être certains que le 1er septembre, on sera prêts et compétitifs. Il faut faire confiance à ce groupe tout en trouvant les bons profils pour l’améliorer".

La capacité à garder des cadres

"On a un investisseur très ambitieux. Il veut le meilleur pour Monaco. Donc pour laisser partir d’autres joueurs, il faudra des offres très très importantes, à la hauteur de leur talent comme pour Aurélien Tchouameni avec le Real Madrid."