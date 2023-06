Où va l'AS Monaco après le départ de Philippe Clement?

Philippe Clement le sentait venir et il n’a donc pas été surpris ce dimanche au moment d’apprendre au cours d’un entretien avec ses dirigeants qu’il ne serait pas l’entraîneur de l’AS Monaco la saison prochaine. Un an et demi après son arrivée, le Belge quitte le Rocher sur une saison ratée et une sixième place loin des attentes et des objectifs initiaux.

Samedi soir après la défaite contre Toulouse (1-2) synonyme de non-qualification européenne, il était apparu touché mais combatif.

"J’ai ce club dans mon cœur et je veux lutter encore pour lui, mais ce sera aux dirigeants de décider", disait-il, reconnaissant aussi "avoir commis des erreurs" et "ne pas avoir su trouver les bons mots" auprès de ses joueurs ces dernières semaines.

La direction, très discrète dans la tempête traversée par l’ASM, a donc tranché et estimé que Clement n’était finalement plus l’homme de la situation, après avoir envisagé il y a quelques semaines encore de prolonger son contrat, qui courait jusqu’en juin 2024. Monaco était alors toujours en course pour la deuxième place mais la lourde défaite 3-0 à Lens a marqué le point de départ d’un terrible écroulement (4 points pris sur 21) que l’entraîneur monégasque n’est jamais parvenu à enrayer.

Un costume un peu trop grand?

Sclérosé par les ego et le manque de professionnalisme de certains éléments, le vestiaire s’est effrité en même temps que la confiance et le moral des troupes. Des joueurs, dont certains cadres en bout de course et lassés par plusieurs saisons d’échecs à se qualifier pour la C1, ont lâché et entraîné avec eux, ceux dont l’attitude était irréprochable.

Dans tout ça, Philippe Clement, qui a fini la saison lessivé, apparaissait chaque semaine un peu plus isolé et impuissant, entre faible niveau de jeu, lourdes défaites et écarts de conduite de certains de ses hommes. Le revers contre Toulouse dans une ambiance délétère, alors que Lille avait été tenu en échec par Troyes (1-1), aura été celui de trop pour un coach qui n’a jamais réussi à imposer sa patte, ou seulement par séquences, ni embarqué les supporters avec lui. Ces derniers n’ayant de leur côté jamais vraiment accepté le départ du charismatique Niko Kovac et rêvent désormais de Marcelo Gallardo.

A La Turbie, qu’il devrait fréquenter pour la dernière fois demain pour faire ses adieux à ses joueurs, qui ne le regretteront pas tous, le Belge laissera le souvenir d’un homme simple, profondément humain et très travailleur. Son bilan en tant qu’entraîneur ne laissera en revanche pas une trace impérissable, lui qui aura atteint la troisième place en 2021-2022 mais n’aura pas réussi à faire passer un cap mental à une équipe fragile comme de la porcelaine dans les matchs qui comptent.

Qui pour le remplacer?

Les défaites contre Nantes en demi-finale de Coupe de France la saison dernière, contre le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ou plus récemment contre le Bayer Leverkusen en barrages de la Ligue Europa resteront de sacrés cailloux dans sa chaussure, même si son rôle dans les éclosions de Ben Seghir ou Diop, ainsi que les progrès de Golovin et Vanderson, entre autres, ne doivent pas non plus être oubliés.

Le prochain entraîneur de Monaco, un club qui va devoir tirer des leçons de ses échecs et notamment de ses derniers mercatos ratés, pourrait être issu de la galaxie Red Bull, comme le directeur sportif Paul Mitchell, sur le départ, et son successeur Thiago Scuro (dont la nomination ne devrait plus tarder).

Les noms de l’Américain Jesse Marsch, déjà cité au moment de l’éviction de Niko Kovac, et de l’Allemand Matthias Jaissle, qui entraîne actuellement Salzbourg, circulent avec insistance. Le profil recherché devra comme Clement avoir la fibre pour le développement des jeunes joueurs et la volonté de mettre en place un jeu intense et attractif.

C’est en tout cas la fin d’un cycle pour Monaco qui va devoir redynamiser un groupe à bout de souffle, sans la manne financière qu’offre une participation européenne. L’été promet d’être charnière et agité.