On vous raconte les coulisses de l'exploit de l'OGC Nice en Coupe de France à Paris

La préparation du match Tenir le nul en préservant son but inviolé au Parc des Princes, l’OGC Nice l’avait déjà fait le 1er décembre dernier. Il fallait retrouver ce bloc compact lundi soir, et s’appuyer sur la bonne dynamique actuelle pour réussir une nouvelle fois le pari. C’est une autre compétition, un contexte différent aussi dans un stade qui sonne creux à cause de la jauge Covid (5 000 spectateurs). Privé de nombreux internationaux (Navas, Marquinhos, Ramos, Diallo, Hakimi, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Neymar), Paris semble en prime affaibli. Le staff sent bien qu’il y a un coup à faire, mais il s’est toujours gardé d’en parler aux joueurs dans la préparation du 8e de finale.

La volonté première est de ne surtout pas changer les habitudes au sein d’un groupe parti comme toujours la veille de la rencontre. Logés à l’hôtel Mercure proche du Parc des Princes, les Aiglons foulent la pelouse du stade Jean-Bouin pour le réveil musculaire du matin. Comme ils l’avaient fait le 1er décembre dernier. Seule différence, les rugbymen du Stade Français ne sont pas là et Andy Delort ne peut donc pas retenter sa chance au drop. Concentré, déterminé, le groupe prend la direction du Parc des Princes, en bus, à 19h30. Certains membres de la délégation niçoise consultent leur téléphone avant le coup d’envoi de 21h15 et prennent donc connaissance du tirage des quarts de finale, contre l’OM. Mais encore une fois, chacun garde l’info pour soi, interdiction d’en parler devant un groupe qui ne doit penser qu’à son rendez-vous du soir. La présence de Mbappé sur le banc des remplaçants est tout sauf anodine pour les Niçois. La rencontre

Christophe Galtier, un entraîneur heureux. Photo OGC Nice.

Dans le vestiaire du Parc des Princes, à quelques minutes du coup d’envoi, Christophe Galtier échange un dernier message, toujours le même, avec ses proches. C’est son rituel, une sorte de porte-bonheur chez le coach niçois qui considère la famille comme sacrée. Au contact de son groupe, il s’efforce de ne montrer aucun signe de nervosité, d’être le plus détendu possible et de maîtriser tout ce qui peut l’être. Fin psychologue, Galtier sait jouer sur la corde sensible avec ses joueurs, qui le lui rendent - presque - toujours sur le terrain. « Il est trop fort sur le plan humain, dans le management », souffle l’un d’eux. Dès les premières minutes de jeu, Todibo, à qui il a parfois reproché une forme de légèreté dans le domaine défensif, effectue une intervention très virile mais correcte sur Icardi. Envoyé en l’air, l’Argentin met un peu de temps à se relever. Le ton est donné. En deuxième période, Amavi, pas le dernier pour enfiler le bleu de chauffe, soulève Messi juste après que l’arbitre a hésité de siffler penalty à la suite d’un accrochage entre Kimpembe et Delort. Bulka, lui, donne la sensation d’être parfaitement entré dans son match sur le premier ballon en profondeur pour Draxler (8’). Dans un tout autre contexte qu’à Cholet, où il a fait sa première sur terrain médiocre et dans un environnement champêtre, le portier prêté par le PSG confirme sa montée en puissance aperçue ces dernières semaines à l’entraînement sous les yeux de sa famille, installée en tribunes pour son baptême au Parc des Princes.

Dolberg, Gouiri et Thuram savourent la victoire. Photo OGC Nice.

Après un premier acte joué au petit trot, que Khephren Thuram traverse, lui, avec une facilité déconcertante, la deuxième mi-temps est plus accrochée. Debout dans sa zone technique, le coach niçois, parfois relayé par Thierry Oleksiak, son adjoint, ne lâche pas ses garçons, à commencer par Amine Gouiri, à qui il exhorte d’être toujours devant le ballon ainsi que de gêner la relation entre les centraux parisiens et l’intenable Verratti. Une fois encore très bon au Parc et transformé depuis l’arrivée de Galtier, Schneiderlin chasse intelligemment les chevilles des Parisiens, ce qui ne plaît pas à Paredes, coupable d’un coup de coude grossier sur Boudaoui. Atal s’embrouille avec Verratti. Mbappé s’en mêle. Les cartons pleuvent. Les Niçois sont à deux doigts de perdre leurs nerfs mais, comme toujours, Dante calme tout le monde, et notamment Lemina, qui est entré avec beaucoup d’envie dans les duels. Avant sa Panenka, le capitaine brésilien avait déjà mis une première fois la clim au Parc avec une sortie de balle exceptionnelle ponctuée d’un petit pont sur Danilo. « Ce n’est pas le fruit du hasard mais un long travail. Cette équipe doit plaire aux Niçois », espère Julien Fournier, le directeur du football.

En fin de match, Todibo, comme à l’aller, se jette sur tous les ballons de façon héroïque. Les jeunes entrants Brahimi et Guessand sont au diapason. Plus tard, “JC” s’occupera encore de tout au moment de fêter la qualification chez le tenant du titre. Portés par la volonté commune de faire les efforts les uns pour les autres, les Niçois sont aux portes de l’exploit et de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2011. Place aux tirs au but ! La séance de tirs au but

Bulka félicité par ses coéquipiers. Photo AFP.

Christophe Galtier n’est pas vraiment friand des séances axées sur les penalties. Les Aiglons ont goûté à l’exercice à quelques heures de prendre l’avion pour Paris, rien de plus. Nicolas Dehon a bossé ses fiches sur les tireurs parisiens, lui. L’entraîneur des gardiens fera des signes à Bulka au gré des 7 joueurs du PSG qui se présenteront face à lui plutôt que de lui encombrer l’esprit avec un bout de papier. Le Polonais reste maître décisionnaire s’il repère un indice dans la course d’élan. Sa première parade sur Paredes ravive le souvenir de Bruno Valencony, l’ange blanc qui avait vaincu Guingamp aux côtés des Gioria, Fugen, De Neef, Chaouch et compagnie. Même stade, même cage, même côté, même gestuelle. La Panenka de Dante est un autre moment homérique dans la séance de tirs au but. Le capitaine ne part pas spécialement pour réaliser ce geste lorsqu’il pose le ballon sur le cercle. Le plongeon de Donnarumma l’encourage à le faire. « Elle n’est pas vraiment belle, mais elle est rentrée et c’est l’essentiel » rigole le Brésilien face à la caméra du club. Quand Xavi Simons se présente face à Bulka, la délégation niçoise est toujours aussi soudée au bord du terrain. Jean-Pierre Rivère et Bob Ratcliffe ont les yeux rivés sur le duel, Julien Fournier regarde ailleurs depuis le début de la séance. Alors que Kimpembé, Kehrer ou Danilo était davantage attendu, c’est donc à un jeune Néerlandais de 18 ans que revient le devoir d’égaliser à 6 partout. Marcin Bulka s’y était préparé. Le Polonais a côtoyé le Néerlandais de 18 ans à l’entraînement au PSG, c’est un garçon qui tire très souvent les penalties en Youth League. Et pratiquement toujours du côté droit, exactement où l’attend le portier niçois, un héros qui laisse parler ses émotions dans les bras de ses parents quelques minutes plus tard. L’après-match

Dante, roi du Parc! Photo AFP.

Alors que tout le monde se rue sur Bulka, Dante, lui, se précipite vers le jeune Simons. A son arrivée dans le vestiaire, le capitaine brésilien, d’une grande sérénité, est salué par ses partenaires pour sa Panenka et son courage. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, Dante en a vu d’autres et ne veut surtout pas s’arrêter en si bon chemin. Il est le plus posé, ce qui n’est pas toujours le cas, de cette bande de grands malades qui retourne le vestiaire visiteur du Parc. A son arrivée, avant même de répondre à quelques obligations d’ordre médiatique, Galtier met la première pièce dans la machine et saute sur la table pour saluer la performance de ses joueurs, qu’il a également affectueusement tous pris dans ses bras. Marcin Bulka, le héros du soir et personnage très apprécié dans le groupe, est salué comme il se doit. Jean-Clair Todibo, « le plus fou de nous tous », se marrent les joueurs, immortalise tous ces moments en vidéo sur son téléphone. Hicham Boudaoui s’improvise journaliste. Kasper Dolberg participe à la fête. Flavius Daniliuc déploie son impressionnante musculature pour la photo souvenir. Jean-Pierre Rivère applaudit avec une retenue présidentielle. Amavi, qui donne l’impression de n’avoir jamais quitté le club, Lemina, Atal et Thuram ne s’arrêtent plus de chambrer. A la sortie du vestiaire, ce dernier retrouve Lilian, son papa, avec qui il échange de longues minutes. Le champion du monde 1998, qui refuse systématiquement de parler publiquement de ses enfants, peut être fier de la prestation du “petit”. Il croise Dante à qui il demande comment se comporte son fils au quotidien. « Il est au top », lui répond le Brésilien, sous le charme de la belle éducation et du sens de l’écoute de Khephren. Julien Fournier « ne banalise pas la performance » mais le directeur du football Ineos se tourne « vers Clermont et rien d’autre ». « C’est très bien, mais on ne va pas se satisfaire pendant 20 ans d’une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France à Paris. Bravo aux joueurs, au staff, mais passons rapidement à autre chose. On se doit d’être imperméable à l’euphorie ou à la sinistrose ambiante après une défaite 3-0 contre Strasbourg, à domicile, comme en novembre. » Le trajet en bus jusqu’à l’aéroport se déroule dans une ambiance légère. La délégation atterrit vers 3h30 à Nice. Elle est accueillie par une dizaine de supporters courageux. Il en faudra beaucoup plus contre Clermont et, surtout, contre l’Olympique de Marseille pour prolonger l’état de grâce. En privé, les joueurs espèrent enfin un sursaut du peuple niçois. Mardi matin, les critiques émises dans l’après-match et le mépris à l’encontre du jeu proposé par les Aiglons surprennent du côté de la Plaine du Var. Mais il faut passer vite à autre chose. Paris semble bien loin, déjà, la réception de Clermont (dimanche à 15 heures) est sur toutes les lèvres.