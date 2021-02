On vous donne des nouvelles de Mario Balotelli, l'ex-star de l'OGC Nice

Ce renouveau, il le doit en partie à une défense imperméable, la meilleure du championnat avec 19 buts encaissés. Et à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Gym a rejoint le club le 7 décembre dernier.



Il a peu joué (4 matchs) mais marqué deux buts importants. Quand il foule la pelouse, l’ACM compile 75 % de victoire. Samedi, il a donné les trois points à son équipe à Vérone (0-1), face au Chievo d’une tête rageuse. Le 30 décembre, pour ses débuts, il ouvrait le score contre la Salernitana après quatre minutes (3-0).



Le succès du week-end dernier a permis aux Lombards de reprendre la 2e place du classement.



"Mario a beaucoup lutté en première mi-temps et quand le bon ballon arrive, il ne fait pas d’erreur", a apprécié Brocchi, qui le ménage par séquences et le bouscule à d’autres.

Parti dans la tourmente de Brescia, relégué en Serie B et avec lequel il est en procès, le natif de Palerme s’est entraîné plusieurs mois avec Franciacorta, pensionnaire de D4. Il a ensuite connu des problèmes musculaires en janvier.



"Mario a besoin d’entraînement pour rejoindre le groupe et rattraper tous les mois qu’il a perdu, posait en décembre Brocchi. Il travaille bien, tient ses promesses : aujourd’hui il a fait une double séance avec beaucoup d’envie".

Le pari de Berlusconi

L’ex-milieu du Milan AC a d’abord été patient avec sa star, mais il attend aujourd’hui que ‘‘Balo’’ enchaîne. Depuis les débuts de l’Italien le 30 décembre, les Biancorossi n’ont perdu qu’une fois en neuf journées.



La barre a été redressée alors que Monza n’était que 9e après 11 journées, mais l’influence de Balotelli sur les résultats pourrait s’avérer encore plus grande.



Brocchi aimerait l’associer plus souvent à Kevin-Prince Boateng. L’ex-international ghanéen est l’autre star et tête brûlée de l’effectif. Il affiche 5 buts et 4 passes cette saison.



Les deux amis et anciens coéquipiers du Milan AC, épaulés par Gabriel Paletta, l’ex-défenseur international italien, peuvent commettre d’importants dégâts.



Leurs coéquipiers en sont persuadés.



"Mario fait des choses que je n’ai pas vues dans toute ma carrière et Boateng est exceptionnel", constatait le milieu Marco Fossati ces dernières semaines. "Les grands noms doivent élever leurs niveaux, je pense à Balotelli ou Paletta. Seul Boateng fait la différence pour le moment", insistait Brocchi récemment.



Ses mots semblent avoir été entendus par Balotelli qui n’a pas choisi Monza par hasard. L’ancien Aiglon a débarqué en Lombardie pour se relancer et l’amitié qui le lie à Silvio Berlusconi. En septembre 2018, l’ancien boss du Milan AC a racheté le club pour 3 millions d’euros.



Il a placé son frère Paolo à la présidence et intronisé Adriano Galliani, son bras droit milanais, comme directeur général. A 84 ans, Il Cavaliere a de grandes ambitions. A commencer par la Serie A.



Installé près de Monza depuis 1973 et l’achat de la villa San Martino, l’ex-Premier Ministre est tombé amoureux de la région. Une terre qui lui offre son dernier pari.

* Les deux premiers de Serie B accèdent directement à la Serie A. Les clubs classés de la 3e à la 8e place se disputent le dernier billet lors de barrages.