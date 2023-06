"On va prendre ce billet pour l'Europe"... Philippe Clement positive avant Monaco-Toulouse

Sixièmes avec 65 points et sortis des places européennes, le week-end dernier après leur revers concédé à Rennes (2-0), les Monégasques ont besoin d'une victoire pour espérer retrouver un ticket pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Ils auront aussi besoin de résultats favorables de Lille et Rennes, 4e (66 points) et 5e (65 points). Avant la rencontre face au TFC, Philippe Clement s'est présenté en conférence de presse, ce jeudi. L'entraîneur monégasque veut croire au sursaut de son équipe.

Le match contre Toulouse

"C’est le moment de prouver nos qualités et de faire les choses ensemble, pas chacun dans son coin. Cela crée des difficultés collectives autrement. Toulouse a été le match le plus solide de toute notre saison (l'ASM avait gagné 2-0 à l'aller, NDLR) et il faudra montrer qu'on peut refaire ce genre de matchs. Est-ce qu'on se tiendra au courant des résultats de Lille et Rennes ? Oui, mais j’ai aussi l’expérience que tout peut changer en une minute. Il y a beaucoup de scénarios bizarres à la fin de la saison et des matchs. On l’a vu en Allemagne le week-end dernier (Dortmund a perdu le titre sur le fil). Je vais regarder les résultats parce que s'il y a trois ou quatre buts de différence entre deux équipes, cela peut nous donner des enseignements sur la conduite qu'on doit adopter. Mais ce sera d'abord à nous de gagner contre Toulouse."

Son avenir

"Est-ce que je mérite de rester l'entraîneur de l'ASM ? Ce que je pense n'est pas important. Toute ma concentration est axée sur Toulouse. Récemment, nous avons parlé du futur avec mes dirigeants, mais on en a moins parlé ces dernières semaines parce que c’était chaud. D’autres sujets étaient plus importants. Je donne toute mon énergie à mes joueurs et mon staff. L’avenir d’un entraîneur, c’est toujours le prochain match. Est-ce que ce sera le pire échec de ma carrière si on n'est pas européens samedi ? Oui, certainement. Mais ça ne le sera pas uniquement pour moi, pour un seul joueur, le staff ou le directeur sportif. C’est une histoire collective. Mais on va prendre ce billet pour l’Europe. J'y mets toute ma foi. C'est la chose la plus importante. Une fois le championnat terminé, on pourra regarder ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas marché cette saison."

Sur le discours de Krépin Diatta qui avait pointé à Rennes que tous les joueurs ne "tiraient pas dans le même sens"

"C’est bien quand les joueurs prennent aussi des responsabilités. On ne peut pas seulement être positifs. On doit aussi dire les choses comme elles sont. Je l'ai toujours fait avec le vestiaire. En décembre, janvier et février, on avait eu beaucoup de stabilité et les meilleurs résultats de France. Cela a été moins le cas ensuite mais ce match contre Toulouse, c’est le moment clé. C'est le moment de prendre ce ticket pour l’Europe. C'est mon état d'esprit."

Les joueurs à disposition

"Il n'est pas sûr que Golovin puisse jouer, même si nous l'espérons. Il a glissé et il a ressenti une gêne, hier à l'entraînement. Il a un petit problème aux adducteurs. Iso (Ismail Jakobs) n'était pas avec le groupe ce matin en raison d'une sanction. Cela restera une affaire interne et il ne jouera pas contre Toulouse. C’est réglé. Ce n’était pas bien et il a compris. Myron (Boadu) s’est entraîné pour la première fois aujourd’hui avec le groupe. Il n’a pas fait tout l’entraînement et je ne pense pas qu’il sera disponible ce week-end."

L'absence de soutien public de la part de ses dirigeants

"Je n'ai aucun problème avec ça. Que je sois devant les barricades pour les joueurs fait aussi partie de mon rôle. Le club est organisé comme ça. Est-ce que cela peut me coûter de l'énergie ? (Sourire) Oui, mais c’est mon rôle de bien expliquer les choses. Nous sommes tous très ambitieux : la direction, moi, les joueurs. C’est désormais à nous de prouver sur le terrain. On peut beaucoup parler mais la vérité, elle est toujours sur la pelouse."

Sur le communiqué des Ultras Monaco 1994 qui pointent un manque de professionnalisme au club

"Quand des choses n'ont pas été professionnelles et qu'on l'a su, on a toujours sanctionné. C’est normal que les supporters ne soient pas contents quand les résultats sont ceux que nous avons ces dernières semaines. Et c'est pareil dans tous les clubs. C’était tendu pour nous aussi en début de semaine. Il y avait beaucoup de frustration et des joueurs déçus. Mais les grands joueurs réagissent toujours dans les moments difficiles."