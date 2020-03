On sait combien d'argent va perdre l’OGC Nice en jouant deux matchs à huis clos à l'Allianz Riviera

Le Gym disputera donc deux matchs à huis clos à l’Allianz Riviera. Face à Montpellier, le samedi 21 mars (20h), puis face à Strasbourg le week-end du 11 et 12 avril.

>> RELIRE. Les matchs de football de Ligue 1 et Ligue 2 à huis clos jusqu’au 15 avril

Comme tous les autres clubs, le Gym a fait ses comptes: le manque à gagner s’élèverait à 1,4 million d'euros par match. Soit 2,8 millions d'euros au total, donc.

Un coup dur même si on est loin des 5 millions de pertes enregistrés par le PSG pour le 8e de finale retour de Ligue des champions.

"C’est sans commune mesure. Nos prix de place ne sont pas ceux d’un PSG-Dortmund. L’aspect financier est important. Il fera mal à tous les clubs. Mais on assumera. Il y a plus important qu’un match de football. On est face à un cas de force majeure", avance Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice.