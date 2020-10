"On perd encore des points". Les réactions après le nul entre l'AS Monaco et Montpellier (1-1)

Niko Kovac (coach de Monaco)

"On a encore dominé ce match, mais on perd encore des points. Dans le foot, c’est ce qui compte. Je suis donc énervé par rapport à ça. En Ligue 1, les équipes défendent très bien. On aurait dû attaquer plus dans la profondeur. J’ai aligné Florentino (Luis) car Montpellier évolue avec un numéro dix, agressif au pressing. J’avais besoin de lui. Il a fait un bon match. On a changé ensuite en deuxième période. Volland ? Il change d’environnement, de pays, de championnat, de club. Il découvre une nouvelle mentalité. Il faut lui laisser encore quelques mois mais je suis sûr qu’il va beaucoup nous apporter. Il montrera son talent. Il ne faut pas remettre en cause ses qualités. Sidibé? L’erreur fait partie du foot. S’il n’y en a un pas, il n’y a pas de but. Je le protège, serai toujours derrière lui. Il a du caractère, va nous aider. Je le soutiendrai contre vents et marée."

Aurélien Tchouaméni (milieu de Monaco)

"On est énormément frustré car on se devait de remporter ce match. On doit relever la tête dès le prochain match. Ces deux dernières rencontres gâchent un peu le début de saison, mais il ne faut pas tout remettre en cause. On est sûr de nos forces."

Vitorino Hilton (capitaine de Montpellier)

"C’est un très bon point pris après ce fait de jeu qui nous pénalise (l’exclusion de Savanier, ndlr). Monaco a beaucoup de talent. Il fallait être bon défensivement. On l’a été."