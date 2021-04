"On ne pensait pas venir ici et l'emporter facilement": les réactions après le match OL - AS Monaco (0-2)

Les buts ont été marqués par Wissam Ben Yedder sur penalty (53) et par l'Allemand Kevin Volland d'une superbe frappe sous la barre (62), alors que côté lyonnais, l'entraîneur Rudi Garcia (23e) et Sinaly Diomandé (51e) ont été exclus par l'arbitre Stéphanie Frappart. Le tirage au sort des demi-finales, qui seront jouées les 11 et 12 mai, sera effectué dimanche.

Niko Kovac (entraîneur de Monaco) :

"En première mi-temps, on évoluait à quatre derrière puis on est repassés à trois en seconde période. On a changé un peu la formation et c'était mieux. On a atteint notre objectif, on s'est battus jusqu'à la fin. On mérite cette victoire. C'était une soirée difficile, oui, mais on a joué une grande équipe. On ne pensait pas venir ici et l'emporter facilement. On a été un peu chanceux en première période, mais on est en demi-finales et nous sommes heureux. Le forfait de dernière minute de Jovetic ? Il avait reçu un coup à la cheville à Bordeaux et il a ressenti une gêne à l'échauffement. Il n'était pas à l'aise. Sofiane (visage fermé) ? C'était une faute claire, pas de l'acting. La cheville est un peu douloureuse. On vérifiera ce qu'il a demain. Majecki ? Il a été fantastique, très sécurisant et calme."

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon) :

"Ce n'est pas un résultat mérité. Pas du tout. On méritait de se qualifier. On n'est pas en réussite avec ces trois poteaux. On a été réduits à dix, mais on a quand même réussi à se créer quelques opportunités. On n'a pas eu le brin de réussite et trop de faits de jeu contraire. Que voulez-vous que je dise aux joueurs, à part les féliciter... Le résultat est très orienté par les faits de jeu. L'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes ce soir. ça arrive. Parfois, ce sont les coachs qui ne sont pas au niveau... Ce n'est pas la première fois que ça se produit avec cet arbitre."